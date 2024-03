Petter Northug (38) er sammen med lillebror Even (28) påmeldt torsdagens lagsprint i klassisk stil under NM del 2 på Lillehammer.

Der skal brødrene Northug representere Strindheim ILs førstelag og måle krefter med en rekke landslagsløpere som avslutter sesongen i den tidligere OL-byen.

Blant andre Didrik Tønseth og Johannes Høsflot Klæbo som skal gå for Byåsen IL.

– Det kan bli brutalt, sier Didrik Tønseth til VG om Northug-møtet på første etappe.

– Spesielt med den formen han har vært i i år. Det handler vel om å få mest mulig sekunder på meg slik at Even får et forsprang på Johannes. Men går de to ut sammen så bør vel Johannes ta det.

Tønseth mener Strindheim IL på papiret er et veldig bra lag.

– Even har vist stor form siste del av sesongen. Så er det en liten stund siden Petter gikk som han gikk under Norgescupen på Nes, men det blir et sterkt lag. Men jeg vil si at ethvert lag som har Klæbo på laget, må anses som favoritter.

Lillehammer Skiklubb med landslagsløperne Martin Løwstrøm Nyenget og Håvard Solås Taugbøl blir også et av lagene som kan stå i veien for Northug-medalje.

For Varden IL fra Meråker skal den norsk-irske verdenscupløperen Thomas Maloney Westgård gå i tospann med Emil Iversen, mens Erik Valnes får selskap av Maiximilian von Selchow Bie. De to sistnevnte representerer Bardufoss og Omegn Idrettsforening.

PS: Lagsprinten begynner med en kvalifisering klokken 15.00 torsdag. Finalene for damer og herrer begynner klokken 18.00. Alt sendes på NRK1.