– Legene sa at jeg ikke burde trene som en toppidrettsutøver, for jeg hadde for raske slag på hjertet, sier Hovland til VG.

Midtstopperen, som står med landslagskamper på A-nivå, en hel rekke kamper i Toppserien og er søsteren til Even Hovland, er klar for sin tredje sesong i Arna-Bjørnar etter et lengre avbrekk fra fotballen.

Vi må skru tiden tilbake.

Sommeren 2019 skulle Hovland prøve lykken i utlandet, etter flere sesonger i Sandviken. AC Milan var neste stoppested, men eventyret varte ikke særlig lenge. I 2020 utbrøt pandemien, Milano stengte ned og ble en spøkelsesby.

1 / 2 FOKUSERT: Stine Hovland i serie A-kampen mot Juventus 17. november 2019.



Da marerittet endelig var over og spillerne kunne returnere til fotballbanen, ble Hovland igjen tilsidesatt. Legenes beskjed om raske hjerteslag og unormale blodprøver endte i at hun avsluttet kontrakten i AC Milan.

– Jeg ville ikke signere fordi jeg visste ikke når jeg eventuelt kunne spille fotball igjen, forklarer hun.

Fra hun kom hjem til Norge, tok det seks måneder før hun fikk riktig behandling.

Hun slo seg til ro med at fotballkarrieren ble satt på vent og utnyttet tiden. Hovland ble gravid, og på et vis ble kroppen seg selv igjen.

– Når du blir gravid, hjelper kroppen å skyve det vekk. Det ble redningen oppi det, der og da, sier Hovland.

Stine Hovland og sønnen Luca sammen etter en seriekamp i fjor. Foto: PRIVAT

Tre måneder etter fødselen spilte hun sin første fotballkamp. Det var for Loddefjord i 2. divisjon. Bergenslaget vant 3–0 mot Stord en mørk høstdag i 2021.

– Når jeg tenker tilbake på det, var det helt vilt. Kroppen min var ikke klar for det, sier hun.

Plagene som dukket opp i Milano var tilbake.

– Noen måneder etter jeg fikk sønnen min, så smalt det igjen. Jeg fikk påvist sykdommen Graves, og sliter med det, sier hun.

Samtidig satt hun på lite kunnskap om hvordan hun kunne trene etter fødsel.

– Jeg mistet åtte kilo på under to måneder, for stoffskiftet var så høyt. Jeg var ikke sterk nok i kjernen. Muskulaturen var borte, og det gjorde at treningen ble helt annerledes enn jeg så for meg, sier Hovland.

STOR FAN: Lille Luca på Arna idrettspark med Arna-Bjørnar-drakt og «Mamma» på ryggen. Foto: Privat

Nå er hun klar for en ny sesong i Arna-Bjørnar, men ikke helt knirkefritt:

– Det er jo vanskelig å tilpasse. Stoffskiftet er i ubalanse konstant, og vi sliter fortsatt med å finne en dose som regulerer det godt nok den dag i dag, sier hun.

– Hvordan er det å ha høyt stoffskifte?

– Det som er, er at jeg merker det, men det er ingen som ser det. Du har null energi, er slapp og har ingen krefter i kroppen.

– Men selv om jeg føler at ting går sakte, så kan det være fordi jeg kjenner det innvendig, men det ser ikke så tregt ut utvendig. Selv om jeg er litt treig, sier hun og ler.

LANG FARTSTID: Hovland har vært i Norges øverste liga i åtte år. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

– Har du fått noen indikasjoner på hvordan du kan ha fått dette?

– Spesialister har sagt at flere sliter med det etter corona. Men om det har en sammenheng eller ikke, det vet vi ikke. Jeg har aldri slitt med det før, sier Hovland.

Se hvordan hverdagen til Hovland var i Milano:

Lars Omdal, som er allmennlege og sitter i Stoffskifteforbundets faglige råd, har sett flere eksempler på at covid-sykdom kan utløse høyt stoffskifte.

Men det kan også være andre ting som utløser høyt stoffskifte:

– Det er komplekse samspill mellom gener og miljøfaktorer, som andre typer virus-infeksjoner, bakterier i tarmfloraen, glutenintoleranse, og mentale faktorer som kan spille inn i å utløse Graves sykdom, forteller han.

Kvinner er fem til ti ganger mer utsatt for stoffskiftesykdom enn menn. I Norge sliter drøyt to prosent av alle kvinner med dette.

– Det virker som det er en økt tendens til at kvinners immunsystem gjør en feilreaksjon, sier han, og legger til at både ME, fatigue og problemer i kjølvannet av long-covid dominerer mer hos kvinner enn menn.

– Men man har ikke klart å få fullgode svar på hvorfor mange ting er vanligere hos kvinner.

Det er veldig viktig å få regulert tilstanden, i første omgang med riktig medisinering. Man kan få en dårligere muskelmasse og muskelfunksjon, og bli utslitt, om ikke stoffskiftet normaliseres.

– Man kan bli ganske frynsete psykisk. Folk blir ganske utslitte og føler de ikke henger med i livets ting og tang. Og hun som sikkert ønsker å holde på høyt nivå i fotballen, vil det ikke være gøy å merke at kroppen ikke er helt på plass, sier Omdal.

Lars Johan Omdal allmennlege ved Balderklinikken og sitter i Stoffskifteforbundets faglige råd

Når det gjelder graviditet, kan Omdal bekrefte at et svangerskap noen ganger kan dempe symptomene på høyt stoffskifte.

– Det er en naturlig nedregulering av kvinnenes immunsystem under graviditet. Og det kan bety at en autoimmun tilstand roer seg til en viss grad ned under graviditeten hos noen. Og så er det veldig typisk at det blusser opp igjen etter fødsel, sier han.

Han er likevel positiv:

– Det er en tilstand som vanligvis kan behandles ganske greit, tross tendensen til tilbakefall. En del vil til slutt trenge såkalt definitiv behandling med kirurgi eller radiojod, og trenge livslang medisinering med stoffskiftehormoner.

– Vi skal være optimister og tenke at dette klarer vi å lande på en god måte for de aller fleste, sier Omdal.