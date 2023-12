Kommunikasjonssjef i Norges Håndballforbund, Lars Kvam, bekrefter overfor VG etter kampslutt at stillingen i kvartfinalen ble 30–23 til Norge.

Kommentator Daniel Høglund i Viaplay har funnet ut av hva som skjedde i «telledramaet».

Han forteller at problemet oppsto på stillingen 15–17.

Stine Bredal Oftedal scoret så en vakker underarmsscoring, og da skal sekretariatet i hallen ha trykket på feil knapp, slik at stillingen sto 16–17 i favør Nederland. Det tok de kjapt vekk, men så startet utfordringene.

Nederland fikk utvisning. Og så scoret Sanna Solberg-Isaksen, og da ble aldri Oftedals mål registrert.

– Jeg har blitt fortalt at det var flere som ante ugler i mosen. Hadde kampen vært tettere så hadde de på ett eller annet tidspunkt stoppet kampen og rettet opp. Men de lot det gå siden Norge hadde den luken, sier han og sikter til Norges ledelse.

Det får ekspert Ole Erevik til å steile.

– Jeg står og er litt målløs, tro det eller ei. For den forklaringen som Daniel forteller videre holder ikke vann. Det kan ikke skje, det må ikke skje, det skal ikke skje, sier han.

1 / 11





















Underveis i kampen oppdaget Høglund «mismatchen» på direkten:

– Det er ett eller annet som ikke stemmer. Når Oftedal scoret oppdaterte de ikke i hallen eller på TV-grafikken, men målet står her oss. Det er det vi blir fortalt hos oss, sa Høglund fra kommentatorplass hos Viaplay underveis i kampen.

– Det er veldig merkelig at det ikke rettes opp, fortsatte han.

Det skal ha skjedd på stillingen 15–17 at grafikken ikke ble oppdatert, og derfor ble det vist på TV at Norge ledet med ett mål mindre enn de faktisk hadde scoret.

Det gjorde likevel ingenting for Norge sin del. Storspill av Silje Solberg-Østhassel sendte Norge til semifinalen, i det som lenge kunne karakteriseres som en kaoskamp.

– Oi. Ja. Nei! Stjal de målet mitt? spør Oftedal da hun blir fortalt om situasjonen i Viaplays studio.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson oppdaget selv feilen på tavlen, men valgte å ikke fokusere på det.

– Jeg var litt i tvil, jeg. Jeg følte at det var feil, men jeg orket ikke å begynne å ha fokus på det. Jeg måtte ha fokus på det jeg skulle gjøre. Og det så ut som vi skulle ta dette her. Jeg hadde tatt det om vi kom to mål bak. Da hadde jeg laget «haraball», sier Hergeirsson til Viaplay.