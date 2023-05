«Kutt-kongen» Viktor Hovland klarer det igjen: Nest best på Touren

Viktor Hovland (25) spilte seg kraftig opp etter en tung første dag i Texas. For 19. gang på rad ser han ut til å klare grensen som gjør at han får spille også de to siste dagene av en turnering. Bare én mann på PGA-touren er bedre.