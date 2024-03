– Alt handler om timing. Foreløpig føler jeg vi har fått et løft fra 2023 til 2024. Hadde 2023-sesongen fortsatt inn i denne sesongen så hadde dette definitivt vært mitt siste år, sier Kjetil Knutsen til VG.

Bodø/Glimts suksesstrener åpner nå opp om hvorfor det ligger an til at han blir i Bodø utover kontrakten som går ut 2024.

– Det er en god dialog med klubben og vi er veldig trygge på hverandre. Jeg tror og håper at vi ikke er langt unna. Jeg har ingen andre planer enn å fortsette i Glimt, sier Knutsen.

– Du føler deg trygg på at du kommer til å forlenge avtalen?

– Jeg er ganske trygg på det, men nå skal klubben få et ord med i diskusjonen også, sier Knutsen.

Grafikk: sofascore.com

Bodø/Glimts resultater de siste årene gjør at klubbledelsen må lete godt etter grunner til ikke å forlenge.

Men Knutsen selv var sterkt inne på tanken om å gi seg etter 2023. Til tross for seriegull og suksess i Europa.

– Jeg var nødt til å evaluere meg selv beinhardt. Jeg synes ikke jeg fikk nok ut av laget og spillerne i 2023. Det har vært en ganske tung prosess, for jeg har måtte være veldig ærlig med meg selv. Hadde jeg ikke klart å hente opp kraften til å være trygg på at jeg kan løfte det opp et nivå, så tror jeg at jeg hadde tenkt annerledes, sier Knutsen etter å ha slått Sarpsborg 2–0 i en treningskamp i LSK-hallen.

– Når innså du at du ville bli?

– Litt underveis. Vi hadde den siste kampen 14. desember. Vi var på en nedadgående kurve og jeg var jævla skuffet over hvordan vi avsluttet sesongen, egentlig helt siden gullet i serien. Jeg hadde en lang prat med klubben og så reiste jeg til Thailand. Da fikk jeg hvile hodet litt og gå inn i den prosessen. Skulle jeg feire jul og nyttår i Bergen, tror jeg ikke jeg hadde klart det, sier Knutsen.

Knutsen sier det også ble gjort en tydelig evaluering i Glimt på hva de skal være og hva som skal være klubbens DNA.

Gjennom vinteren har det også blitt gjort utskiftninger i støtteapparatet. Assistenttrener Morten Kalveness ble med Per-Mathias Høgmo til Japan. Inn kom TIL-trener Gaute Helstrup.

Noe senere også TIL-speider Jo Nymo Matland.

– Det har vært veldig kjekt å få inn nye folk. Vi trenger alle litt påfyll til tider, men vi har også vært veldig fornøyd med de som har vært her. Morten har gjort en fantastisk jobb for Glimt, men kanskje var det god timing for begge parter. Det har vært inspirerende for min, men aller mest for Glimts situasjon, sier Knutsen.

KJETIL OG GAUTE-SHOW: Gaute Helstrup har vært med på å gi Kjetil Knutsen ny energi. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Har du merket en slitasje for egen del og at nye folk har vært avgjørende for din egen energi?

– Det jeg har merket slitasje på er å stå i et enormt trøkk de siste tre sesongene. Vi har spilt rundt 50 kamper hver sesong. Det er ekstremt krevende. Samtidig er vi ikke flinke nok på å tilrettelegge en terminliste. Kamptettheten er ekstrem. Det kjenner jeg på, sier Knutsen.

Han fortsetter:

– Først og fremst føler jeg at jeg har vært med på en utrolig inspirerende reise med det vi har oppnådd og alle de utrolige opplevelsene vi har hatt. Så mer inspirasjon enn frustrasjon, men man merker at det krever sitt å stå i det og bygge opp energi hele veien.

– Så en Thailand-tur kan ha reddet Bodø/Glimt?

– Den reddet ikke Glimt, den reddet meg. Glimt klarer seg alltid, sier Knutsen med et glis.