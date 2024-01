30 løpere har vært utfor. 1. omgang pågår.

– Dette er rått, særlig med tanke på at han tok korsbåndet for 11 måneder siden, sier Viaplay-kommentator Kjetil Andre Aamodt om McGraths kjøring.

McGrath er 36 hundredeler bedre enn Kristoffersen etter 1. omgang.

– Det er litt som vi kjenner ham fra de to seirene som han hadde for et par sesonger siden. Det så så fint og kontrollert ut, sier Aamodt om McGrath, som ble nummer to i Adelboden for ei uke siden.

– Mye kan skje i 2. omgang, sier Norges hovedtrener Ola Masdal på Viaplay.

Henrik Kristoffersen vant i Wengen i 2016, 2017 og 2023, og kan med seier søndag tangere Ivica Kostelic som den mestvinnende i denne legendariske bakken.

I fjor vant han foran Loic Meillard og Lucas Braathen.

Kristoffersen kjørte særlig fort på slutten av løypa.

– Det blir vanskelig å ta igjen et sekund i denne traseen, sier Kjetil Andre Aamodt etter at Clement Noel var 87 hundredeler dårligere enn Kristoffersen i 1. omgang.

– De som prøver å holde følge med «vår mann», kjører over evne, sier Aamodt etter at både Linus Strasser og Albert Popov hadde «grønne tider» - men kjørte ut.

Alexander Steen Olsen kjørte ut. Timo Haugan var nøyaktig ett sekund bak McGrath i mål og ligger høyt oppe foran finaleomgangen. Sebastian Foss-Solevåg kjørte i mål 2,92 sekunder bak.