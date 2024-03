– Jeg kan spille forsvar i ett eller to år, hvis hun gjør comeback. Det fortjener hun, sier Hoff til VG.

Han har akkurat fulgt konas parademarsj i de knallharde Lillehammer-løypene lørdag.

Konkurransecomebacket mot Norgeseliten gikk som mange forventet: Full Johaug-knock out og etter rennet fortalte en av hennes argeste konkurrenter at det faktisk går på motivasjonen løs.

Resultatet vil helt sikkert ikke legge noen demper på spekulasjonene om Johaug gjør et skikkelig comeback mot Trondheim-VM neste år.

Da er nok ektemannen Hoff blant de første som får vite, men han røper følgende:

– Jeg har ikke peiling, jeg da. Ingen andre vet enn hun selv. Og så tror jeg ikke hun vet selv, heller. Det gjenstår å se. Hun har ikke bestemt seg. Jeg tror det er en prosess hun bare må få ta i eget hode.

– Hvor mye diskuterer dere dette på hjemmebane?

– Jeg prøver å ta et steg tilbake og la henne ta avgjørelsen selv. Hvis hun vil, så skal vi legge til rette så godt vi kan. Hvis hun ikke vil gjøre comeback, så er det også helt greit.

TRÅR TIL PÅ HJEMMEBANE: Therese Johaugs ektemann, Nils Jakob Hoff, Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Johaug holder enn så lenge kortene tett til brystet.

– Det var artig å gå skirenn. Det er et steg på veien. Som jeg har sagt før. Nå er en ting det sportslige. Det fikk jeg gode bekreftelser på nå. Så er det magefølelsen min som skal være 120 prosent rett, sier Johaug til VG.

Hun fortsetter:

– Det skal føles rett på hjemmebane også. Og det bunner jo i dårlig samvittighet som kan snike seg inn.

For Hoffs del får livet med en nyfødt (datteren Kristin Hoff Johaug kom til verden i mai 2023), en kone som har mye å gjøre i jobben med egen merkevare, en rolle som ekspert i NRK og som trener 15–20 timer i uken, ført til endringer.

Han kaller foreldrerollen for spektakulær og fin. Han takker god og nær familie for at de får det til å fungere.

Men Hoff jobber til vanlig på anestesiavdelingen på Akershus universitetssykehus og er også med i utrykningslegebil.

– Jeg har måttet ta en fot i bakken etter at vi fikk Kristin og ta mer ansvar hjemme, rett og slett. For min karriere er det litt dumt. Men jeg møter god forståelse hos alle sjefer. De er skikkelig lagspillere. Ahus er et herlig sted å jobbe. Vi har en avdeling som sørger for at alle har det godt, sier han.