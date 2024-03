Det er Giggs’ første jobb siden han gikk av som landslagssjef for Wales i juni 2022.

Han eier 10 prosent av Salford City sammen med de tidligere United-spillerne Phil og Gary Neville, Nicky Butt og Paul Scholes. Gruppen kjøpte klubben i 2014. Nicky Butt er for tiden administrerende direktør i klubben, en rolle han har hatt siden oktober.

Selv om ansettelsen ikke er formelt bekreftet, ble Giggs omtalt med tittelen sportsdirektør i en pressemelding da Alex Bruce nylig ble ansatt som assistenttrener.

Giggs skulle møte i retten sommeren 2023, tiltalt for blant overgrep, vold og kontrollerende oppførsel mot ekskjæresten og hennes søster. Anklagene ble imidlertid trukket et par uker før rettssaken.

50-åringen har hele tiden bedyret sin uskyld.

Salford ligger for øyeblikket på 20. plass i League Two (nivå fire i det engelske seriesystemet), åtte poeng over nedrykksstreken. I januar ansatte klubben Karl Robinson som ny hovedtrener.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.