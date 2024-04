Gamle kjenninger på nytt nivå – nyopprykkede Kristiansund og «Kåffa» kjenner hverandre godt fra fjorårets sesong i Obosligaen og begge hadde med seg sterke resultater i sekken fra første serierunde.

I sesongens første duell de to imellom måtte lagene nøye seg med ett poeng hver.

– Det er egentlig greit. Jeg er skuffet over det vi skal være best på - i etablert angrep, vinne baller og treffe med ballene vi vinner. De tingene var nesten fraværende i dag, sier «Kåffa»-trener Johannes Moesgaard.

– Litt heldig, kanskje litt småkjedelig match, men vi er nære. Akkurat i dag står prestasjonen til uavgjort, fortsetter Moesgaard.

KFUM Oslo har med det tatt to poeng på sine to første kamper.

– Prestasjonene våre burde stått til litt mer, men vi er i hvert fall i gang. Vi taper ikke kamper og konkurrerer godt. Det er effektiviteten som gjør at vi ikke tar tre poeng i dag, sier Moesgaard.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB Johannes Moesgaard. Trener, KFUM Oslo

På eget gress sto Kristiansund for de største sjansene i første omgang og minuttet før pause blåste dommer Marius Lien straffe til hjemmelaget.

Oskar Sivertsen gjorde ingen feil og var i ferd med å sende bortelaget inn i garderoben med en blytung avslutning på første omgang.

På overtid, i siste sekund, sørget Håkon Hoseth i stedet for at lagene var like langt.

Vingbacken banket ballen via et KBK-bein og i nettet fra utsiden av 16-meteren.

– «You spray and pray», jeg hadde et dårlig forsøk like før og måtte gjøre opp for det, sa Hoseth til TV 2 i pausen.

1–1: Håkon Hoseth banker inn utligningen for KFUM Oslo. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

I andre omgang var «Kåffas» aller første målscorer i Eliteserien, Petter Nosa Dahl, kun et par centimeter unna å snu kampen for gjestene. En fingertupp fra keeper Michael Lansing var nok til å vippe ballen ut til hjørnespark.

Kristiansund var nærmest flest ganger også i andre omgang, men ble holdt til 1–1 av eliteseriedebutanten KFUM Oslo. Oslo-laget har fått en solid åpning på sin første opptreden på øverste nivå.