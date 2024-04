Formel 1-profilen Lando Norris (24) har hentet Petter Solbergs sønn som én av bare fire unge sportsstjerner han vil samarbeide med.

– Kult, sier Oliver Solberg til VG.

McLaren-føreren har grunnlagt selskapet Quadrant. Også McLarens Formel 1-sjef Zak Brown er medeier.

Hva de driver med? Det bør du helst være under 25 år for å skjønne. Men det handler om innhold til sosiale medier, innhold som unge mennesker vil sluke.

Lando Norris og de fire andre er alle under 25 år.

– Både Lando og jeg har det travelt i hvert vårt VM, så vi har ikke rukket å møtes ennå. Men jeg håper kanskje vi kan få tid i sommer, sier Oliver Solberg.

– Det handler om klær, sosiale medier, filming, gaming ... Vi skal engasjere, fortsetter han.

På hjemmesiden til Quadrant selges det moteriktig tøy som de fem markedsfører gjennom sosiale medier.

De tre andre som er plukket ut av Lando Norris, er OL-vinneren på rullebrett Keegan Palmer (21), motocross-dronningen Lotto van Drunen (17) og den spanske roadracingføreren Iván Ortolá (19).

– Alle er unge, og det er noe av poenget. Dette er noe helt nytt og veldig spennende å være med på, sier Oliver Solberg.

– Meningen er at det skal være lønnsomt for alle.

– Lando Norris sa høsten 2022 at han kunne tenke seg å bytte ut Formel 1-bilen med rallybil en dag ...

– Hehe, ja, og jeg sa at han kunne få en prøvetur med meg. Men de sier at det som skjedde den gang, ikke er grunnen til at jeg er plukket ut nå.

– Så hvorfor kontaktet de nettopp deg?

– De likte hvordan jeg profilerte rallysporten på sosiale medier, at jeg gjorde det mer personlig og viste også det som skjer utenfor selve sporten.

– For meg er det perfekt at min viktigste sponsor, Monster, nå også har signert med McLarens Formel 1-team med Lando. Det gir nye muligheter.

Pappa Petter Solberg er ikke så veldig overrasket:

– Jeg husker at en 16 år gammel Lando og faren hans kom bort til meg under Autosport Awards i 2016 og fortalte at de likte rally. Den gang var han jo ganske ukjent.

Oliver Solberg kjører denne sesongen VM i den såkalte WRC2-klassen for Skoda. Målet er å vinne gull.

Foreløpig ligger han på delt 1. plass med den franske Citroën-føreren Yohan Rossel.

Neste løp går i Portugal om to uker. Det som skjedde der i fjor, er kanskje en av grunnene til at Lando Norris valgte Solberg:

– Jeg hadde vunnet der, men så fikk jeg ett minutts straff for å ha tatt noen «do-nuts», gliser Solberg junior.

Pappa Petter Solberg gjorde i sin karriere mange «do-nuts» for å glede fansen, men de siste årene er reglene skjerpet. For Oliver Solberg endte det altså med at mistet seieren på dette.

PS: VG har forgjeves søkt Lando Norris’ kompanjong i Quadrant, Jamie MacLaurin.

