– Jeg er fornøyd med mye om dagen. Samtidig vet jeg at jeg har et høyere nivå inni meg.

Det sier Antonio Nusa til VG etter at hans Club Brügge har utklasset Genk 4–0 på hjemmebane onsdag kveld.

Nusa fikk en halvtime som innbytter og viste noen lekre detaljer. Hans norske lagkamerat Hugo Vetlesen (24) måtte se storseieren fra tribunen etter å ha fått rødt kort sist søndag.

– Hva spesifikt sikter du til når du påpeker at du har et høyere nivå inne? spør VG.

– I det store bildet kan man si absolutt alt, men jeg er jo at jeg er en skapende, leken spiller, men mangler litt målpoeng, noe jeg ønsker å få mer av, reflekterer unggutten og fortsetter:

– Jeg er streng mot meg selv. Ingen kritiserer meg mer enn jeg gjør mot meg selv, så jeg er veldig bevisst på det. Jeg må bare stole på at jeg vil få betalt for arbeidet jeg gjør.

Husker du denne?

Den fotrappe kantspilleren har gjort store ting siden han signerte for sin belgiske klubb. I fjor høst ble han den nest yngste til å score i Champions League da han fant nettmaskene i en kamp mot portugisiske Porto.

Siden overgangen til belgisk fotball har det blitt syv scoringer og fem målgivende pasninger på 75 opptredener. Denne sesongen er tallenes tale fire mål og fire målgivende på 40 kamper.

– Jeg må utvikle og terpe på det som skjer på siste tredjedel og komme meg opp på et enda høyere nivå.

– Det kommer også situasjoner i kamp som jeg kan se på video og lære av. Repetisjon, repetisjon, repetisjon. Så vil det sitte til slutt, sier han overbevist.

Club Brügge er i storform og har på usannsynlig vis kjempet seg for alvor inn i kampen om ligatittelen, noe som virket urealistisk før den belgiske toppdivisjonen startet med sluttspillet.

Foran nesten 30 000 på tribunene på Jan Breydelstadion onsdag kveld styrte de kampen fra start til slutt og vant komfortabelt 4–0 etter scoringer fra Ferran Jutgla, Michal Skoras, Igor Thiago og Maxime De Cuyper.

Nusa ble byttet inn på stillingen 3–0 og fikk en drøy halvtime. Den fotrappe 19-åringen fra Langhus viste noen lekre detaljer, uten at det resulterte i målpoeng onsdag kveld.

Med bare to poeng som skiller belgisk fotballs to mestvinnende klubber, Club Brügge og Anderlecht, med fem serierunder å spille er det duket for et dramatisk tittelrace til siste slutt.

Sistnevnte vant 3–0 mot Cercle Brugge onsdag og beholdt dermed tabelltoppen.

Lagene møtes på Anderlechts hjemmebane i nest siste serierunde. Så gjenstår det å se om det blir Nusa og Vetlesen og deres Club Brügge eller Kristian Arnstad og hans Anderlecht som vinner til slutt.