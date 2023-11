Skistad vant fire verdenscupsprinter på 12 dager i mars. Så ble hun borte. Men fredag var hun tilbake på Beitostølen, og vant.

– Hun er en verdensklassesprinter, sier trener Lage Sofienlund stolt etter triumfen.

25. mars avsluttet hun sesongen med seier på sprinten i Lahti:

Etter det har hun vært hjemme på Konnerud og trent. Hun har holdt seg godt unna journalister. Både Skistad og treneren sier at de gikk i dekning.

– Ja, vi har fått fred og ro, jeg har valgt det selv. Jeg trives godt med det, jeg ser ingen grunn til å ha med dere overalt, sier Skistad til VG og ler.

Men mellom all jubelen kom det en nedtur sist sesong, hun ble nummer fem på sprinten i VM, slått av fire svenske damer. Etterpå ble hun vraket til lagsprinten.

Etter sesongen har hun brukt tiden godt.

– Jeg har blitt ganske mye sterkere i styrkerommet, bedre teknisk og forhåpentligvis fått bedre kapasitet også, sier Skistad.

Det ble oppstandelse i pressesonen etter at hun staket inn til seier på Beitostølen fredag. 24-åringen gikk rett forbi journalistene og forsvant. Skulle hun gå uten å si ett eneste ord? Men etter en god stund kom hun tilbake, inntok toppen av pallen på blomsterseremonien og ga intervjuer.

Lage Sofienlund mener å gå i dekning utenfor konkurransesesong handler om fokus.

– Kristine er nok det mennesket jeg kjenner som er best på å ha smalt fokus i livet sitt. Hun er god på kun å bry seg om de tingene hun kan få gjort noe med, sier Sofienlund.

OVERRASKELSE: Ingrid Gulbrandsen (t.v.) imponerte alle på Beitostølen fredag og ble nummer to bak Kristine Stavås Skistad, Anna Svendsen ble nummer tre. Foto: Geir Olsen / NTB

De stortrives sammen i skimiljøet på Konnerud, som ligger utenfor Drammen med drøyt 10.000 innbyggere. De forteller om mye ståhei sist sesong, da verdenscupseirene rant inn. Det ble fem til sammen etter nyttår. De ville ikke ha mediesirkus.

– Kristine er en konkurransemaskin. Hun lever for å konkurrere og for å bli bedre, alt annet er litt uviktig. Da var det fint å komme hjem til hulen for å få arbeidsro, sier Sofienlund.

24-åringen takket nei til landslagsplass etter fantomsesongen. Hun vil trene i klubbmiljøet sammen med klubbtreneren. De har ikke gjort noen endringer på treningen etter forrige sesong. De kjører en blåkopi på suksessoppskriften.

– Vi snakket om det etter sesongen, og mener vi har funnet melodien, nå skal vi spille den enda bedre i år, få låtene til å låte kulere. Det er ingen justeringer, bare at vi skal gjøre hver ting enda bedre, sier Sofienlund.

MED TRENEREN: Kristine Stavås Skistad og Lage Sofienlund hjemme på Konnerud i februar. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Neste helg er det verdenscupstart i Ruka i Finland. Da står sultne svenske sprintere klare for å jakte revansj etter at de fikk bank på sprint etter sprint sist sesong.

– Jeg må nok et hakk opp neste helg, sier Skistad.

Men først skal hun gå 10 kilometer klassisk på Beitostølen lørdag.

– Vi trener på en måte som gjør at hun skal gå fortere allround også, men hun har fortsatt en vei å gå der. Kristine er en god norsk distanseløper og verdensklasse sprinter, sier Sofienlund.