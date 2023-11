Det er NRK som skriver om det merkelige opptrinnet før dagens verdenscupåpning i Östersund.

Statskanalen skriver at de to Bø-brødrene ble utfordret til å bryte håndbak på et sponsortreff under den nasjonale åpningen på Sjusjøen for to uker siden. Thingnes Bø vant duellen, men prisen var en overbelastning i albuleddet, skriver NRK.

NRKs skiskytterekspert Ola Lunde kaller det for «en juniorfeil».

– Det er sånne ting så gode utøvere ikke bør gjøre. Det er helt utrolig at det går an å bryte håndbak. Jeg synes det er helt håpløst å drive med før sesongstart, sier Lunde til NRK.

BETENKT: Landslagssjef Per Arne Botnan angrer på at han ikke sa fra før håndbak-duellen. Foto: Geir Olsen / NTB

Landslagssjef Per Arne Botnan sier til VG at skaden har gjort at Thingnes Bø har måttet justere deler av treningen.

– Han får ikke gjort alle økter og trent som han skal. Derfor har han måttet gjøre en liten justering. Det er noen styrkeøvelser han ikke har kunnet gjøre. Vi får håpe det ikke går ut over prestasjonen, sier Botnan noen timer før sesongstarten i Sverige.

Botnan sier at han selv satte spørsmålstegn om håndbak-duellen var lurt der og da. Samtidig påpeker han at det alltid er lett å være etterpåklok.

– Alt sånt høres jo ufarlig ut, men når du gjør ting som du ikke er vant til, vil det medføre en risiko. Konkurranseinstinktet slår inn uansett. Alt skal vinnes og da tar du jo i litt, sier Botnan.

Landslagssjefen sier videre at de ikke har hatt noe ønske om fokus på skaden i forkant av Östersund-rennene. Thingnes Bø vant 19 av 23 verdenscuprenn sist sesong. Stryningen sier at han er spent på hvordan albuen kommer til å prege ham fremover.

– Det blir ikke dårligere enn det blir i helgen. Jeg tror det kun kan bli bedre utover. Historisk sett blir jeg bedre etter hvor mange skirenn jeg har gått, sier Thingnes Bø til NRK.

Lørdag er det først parstafett klokken 12.30. Deretter er det mixed stafett, hvor brødrene Bø er en del av laget, klokken 14.50.

– Vi skal være med å kjempe om seieren i begge stafettene. Det er et mål, selvfølgelig. På mixed stafett pleier det å bli veldig tett. Det er litt mer uforutsigbart enn andre, avslutter Botnan.