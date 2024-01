Anja Sønstevold har bestemt seg for å forlate den italienske storklubben Inter etter to og en halv sesonger i klubben. Det skriver Sønstevold selv i et innlegg på sosiale medier.

«Etter to og et halvt år i Inter er det på tide å si ha det. Jeg vil takke dere alle for alt vi har opplevd sammen. Alle oppturene og nedturene, jeg setter virkelig pris på det hele, og det er minner jeg vil ta med meg resten av livet», skriver Sønstevold.

Videre retter hun en takk til alle de fantastiske menneskene hun har møtt.

«Til fansen, de ansatte og spillerne jeg har hatt æren av å spille med. Takk for all kjærligheten, støtten og gleden – dere er virkelig spesielle og vil alltid ha en plass i hjertet mitt», avslutter Sønstevold.

Hun gir ingen konkret grunn til hvorfor hun nå velger å forlate Inter. I løpet av sine 2,5 sesonger i klubben har Sønstevold vært med på å vinne Serie A én gang. Hun står notert med over 50 kamper for Inter.

