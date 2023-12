– Jeg sa det til ham: Han er en spion i mine øyne. Jeg må være forsiktig med hva jeg sier til ham, spøker Ten Holte overfor VG.

Den nederlandske målvakten spiller til vanlig i danske Odense. Der har Ole Erevik jobbet som målvaktstrener siden i sommer.

Og ettersom Erevik er ekspert på Viaplay under det pågående håndball-VM, blir det unektelig spesielt når Norge og Nederland møtes til kvartfinale tirsdag kveld klokken 20.30.

Ten Holte sier de tekster etter hver kamp, og det har vært mange positive meldinger: De er begge fornøyde med hennes prestasjoner til nå.

– Selvsagt vil han at Norge skal vinne. Og det er ok. Jeg stoler på ham, og det er godt å vite, sier målvakten – og gir Erevik deler av æren for hennes fremganger.

TIPP TOPP: Yara ten Holte har hatt et godt VM til nå. Hun spøker mye med Ereviks rolle før møtet med Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Erevik veier sine ord nøye. Dette er en vanskelig balansegang – veien til svikerstempelet er kort.

– Jeg gir henne noe feedback, og det er noen tanker vi gjør oss. Vi hadde også ti-femten minutter i hallen på mandag, sier han i avhør med VG.

– Hun sier du er en spion ...

– Vi har snakket kort om Norge i dag (mandag), ja, sier Erevik – før han lister opp alle andre norske spillere Ten Holte kjenner til fra sin klubbhverdag.

Kanskje gjør han det for å holde egen rygg fri?

– Jeg håper hun gjør det så bra som mulig. Hva det ender med for Nederlands del får tiden vise. Jeg er norsk og har norsk hjerte. Men jeg skal ikke si annet enn at hvis hun presterer bra, og det skulle være nok til at Nederland overrasker, så applauderer jeg det, sier Erevik.

– Da er du ferdig i den jobben her, i alle fall, skyter kommentator Daniel Høglund inn fra siden.

– Det er ikke noe unormalt i det. Jeg er ansatt også for å hjelpe henne så godt som mulig. Og hvis hun synes det fungerer, er jeg glad for det. Jeg ser i alle fall potensialet i henne som målvakt, ikke bare i dette mesterskapet, sier Erevik, som drar frem det ypperste av sine diplomatiske evner.

Diplomatisk var kanskje ikke spanjolen i denne situasjonen:

Også Maren Aardahl spiller i Odense, og roser Ereviks jobb med målvaktene. Men:

– Jeg har tenkt på det underveis: At jeg ikke skal bort for mange tips til Yara og til Ole. Det kan være han angrer litt på rollen som keepertrener akkurat nå. Men det kan hende han også blir litt stolt, om hun skulle lykkes, sier Aardahl.

Forskjellige roller er ikke uvanlig i håndballen. Hun påpeker at Erevik tross alt ikke er ansatt i det norske trenerapparatet, men at det blir «spesielt» for TV-eksperten under tirsdagens kamp.

– Jeg håper ikke han har gitt bort for mange tips.

– Og hvis han skulle ha gjort det, kommer du til å klare å tilgi ham?

– Nei! Ha-ha-ha. Vi må ta en prat, tror jeg. Men jeg og Ole har et godt forhold, så det tror jeg skal gå fint, sier Aardahl – åpenbart humoristisk.

Kanskje må Erevik gjøre som Herrem?