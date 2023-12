Brann ble nummer to i Eliteserien. Men allerede dagen etter sølvet kommer beskjeden om at sportsjefen trekker seg ved nyttår. Det melder klubben på sine hjemmesider.

– Jeg har hatt en ekstremt bra tid i Brann og Bergen, og vi har kommet utrolig langt på 2,5 år. Det toppet seg med cupgull og seriesølv i år, men det har også kostet mye krefter. Derfor har jeg valgt å si opp min stilling, sier Nagel Jacobsen til brann.no.

Per-Ove Ludvigsen blir midlertidig sportssjef i klubben.

Danske Jacobsen så Brann tape 3–0 mot Strømsgodset i Drammen søndag. Jacobsen reiser hjem til Danmark allerede tirsdag, men skal jobbe for Bergens-klubben ut året. Nå starter klubben jakten på sin nye sportssjef.

– Vi har nå blitt enige med Per-Ove Ludvigsen om at han fyller inn sammen med Jimmi ut året, slik at klubben er best mulig rustet for det kommende overgangsvinduet på nyåret, sier daglig leder i Brann, Christian Kalvenes i pressemeldingen.