I semifinalen natt til fredag vant japaneren Rei Sakamoto med 6–2 og 6–4. Nordmannen klarte ikke å bryte en eneste gang i løpet av kampen.

Disse to var de høyest rangerte gjenværende spillerne i turneringen. Nordmannen var rangert som nummer to og japaneren som nummer fire.

17 år gamle og 193 centimeter høye Sakamoto er nummer syv i verden - nordmannen nummer seks.

Rei Sakamoto (17) brøt tidlig og brøt igjen til 5–2. Han servet første sett i land til 6–2 i løpet av en snau halvtime.

I andre sett vant spillerne først hvert sitt servegame før Kjær fikk alvorlig trøbbel og endte opp med å bli brutt av Sakamoto til å ligge under 1–2. Resten av settet holdt begge sine servegame slik at det endte 6–4 til Sakamoto etter en time og 13 minutters spill.

Kjær vant bare 44 prosent av andreservene og hadde fem dobbeltfeil i løpet av de to settene.

Pelle Fridell har hatt Nicolai Budkov Kjær som elev på Wang Toppidrett i fem år. Han forteller:

– Vi hadde først Casper Ruud som elev. Nicolai har fulgt i Casper Ruuds fotspor. Han har sett hva Casper har gjort i ulike aldre.

– Det føles som at Nicolai har lært av Casper. Han har trent mye fysisk og gjort et riktig løp. Det er spennende. Kanskje er dette en modell som gjør at vi kan få frem enda flere Grand Slam-spillere i norsk tennis, sier Pelle Fridell.

– Hva kan du si om hans utvikling i de årene du har hatt ham?

– Den har vært enorm! Moren har vært svømmer på russisk toppnivå, og faren var en av de bedre syklistene i Norge, så han har en ekstrem fysikk. Psyken er også utrolig sterk. Han har ikke respekt for noen, sier Fridell om Kjær.

– Hva har han utviklet særlig i det siste?

– Det offensive spillet! Han har blitt en spiller med en knallsterk serve i 220 km/t og har fått frem en offensiv, tøff spillestil som jeg tror er viktig å bygge i denne alderen. Det har han gjort ved hjelp av Casper Ruuds trener i samme alder, Pedro Rico.

– Det er nødvendig, for tennisen er mer ekstrem de siste årene med enda raskere spill og der poengene ofte blir avgjort på to-tre slag.

– Hvor langt kan han nå?

– Nicolai er en veldig spennende spiller: Samtidig: det er et steg fra junior Grand Slam til senior Grand Slam. Alt ligger til rette for at Nicolai skal bli en veldig god ATP-spiller, men noen skritt til må tas. Men mye taler for at vi får ytterligere en nordmann frem i verdenstoppen om noen år, sier Pelle Fridell på Wang Toppidrett.

Nicolai Budkov Kjær gikk til semifinalen etter seier i tre sett over amerikaneren Kaylan Bigun natt til torsdag norsk tid.

Han skrev norsk tennishistorie allerede da han ble første juniorspiller fra Norge til kvartfinalen.

Casper Ruud ble utslått i tredje runde i seniorklassen.