Mens russiske langrennsløpere er utestengt fra å konkurrere utenlands, går de renn hjemme i Russland, senest den såkalte Spartakiaden.

Bolsjunov har vunnet samtlige herrerenn denne vinteren, noe som Stepanova kommenterte på Match TV. Hun uttalte at han ikke tar noe intiativ underveis i løpene, men bare flyter med hovedfeltet i løpet.

– Bolsjunov sier bare at «været er bra, det er vakkert og skiene var bra». Dette er kjedelig! Dette er kjedelig, Sasja, sa Stepanova - gjengitt av business-gazeta.ru.

– Han vil ikke vinne som jeg gjør - vakkert!

Da Aleksandr Bolsjunov - etter nok en seier - ble konfrontert med Stepanovas uttalelser, sa han til nettavisen championat.ru at mange hadde sendt meldinger til ham og bedt om unnskyldning på hennes vegne.

– Men jeg tenkte at jeg ikke skulle kaste bort følelsene mine på en person som ikke er interessant for meg i det hele tatt. For guds skyld, dette plager meg ikke i det hele tatt.

Veronika Stepanova er kjent for å være særdeles aktiv på sosiale medier, og nå har hun svart Bolsjunov på Telegram:

– Det faktum at Bolsjunov ikke forstår betydningen av ordene «ironi» og «sarkasme», får bli hans glede. Jeg bryr meg ikke om hvem som tenker om meg eller hva de tenker. Det er dette som hjelper meg å vinne.

Jurij Borodavko Trener for Bolsjunov.

De russiske lederne har også fått med seg ordkrigen.

– Så langt har krangelen mellom Veronika og Aleksandr ingen effekt på atmosfæren i laget. Men det er selvfølgelig ubehagelig å lese slike ting i media. Vi vil prøve å hindre krangel og negative sider så mye som mulig, sier landslagstrener Jegor Sorin til sport24.ru.

Bolsjunovs trener Jurij Borodavko prøver å bagatellisere ordkrigen:

– Jeg tror Stepanova bare er sjalu. Vi kjenner henne alle som en stolt idrettsutøver som bekymrer når det ikke går så bra for henne, sier han ifølge R-sport.

Bolsjunov er en av Russlands største idrettsstjerner. Etter at han ble OL-konge i 2022, rett før Russland invaderte Ukraina, ble han forfremmet til kaptein i president Vladimir Putins hær.

Veronika Stepanova har stadig kommet med angrep mot vestlige skiløpere. Eksperter mener hun står for typisk russisk propaganda. Stepanova gikk ankerettapen da det russiske laget vant OL-stafetten i 2022.

PS: Lørdag vant Bolsjunov og Stepanova hver sin klasse i «Legkov-løpet». Det var Bolsjunovs 22. seier for sesongen.