– Det føles godt å bli litt belønnet, fortsette å tro på det og se at det betyr noe, sier finalehelten, gjengitt av RMC Sport.

Under intervjuet måtte 29-åringen holde tårene tilbake. Han hadde nettopp scoret det avgjørende målet i finalen ett år etter comebacket.

Nigeria tok ledelsen, men Elfenbenskysten snudde til 2–1. Den siste scoringen var en herlig volley av Haller.

MATCHVINNER: Sébastien Haller avgjorde AFCON-finalen mot Nigeria. Foto: Weam Mostafa/BackpagePix / Pa Photos / NTB

Historien om Elfenbenskysten kronglete vei til finalen på hjemmebane i årets Afrikamesterskap ble ikke akkurat dårligere av at det var nettopp Haller som satte inn matchvinnerscoringen.

– Jeg er så glad på Hallers vegne. Han har vært gjennom en så tøff tid, men har gjort bra for landet sitt, sier landslagshelten Kolo Toure til BBC.

– Historien hans vil gi håp til andre i samme posisjon. Vi kommer til å snakke om historien til Haller i mange år, sier den tidligere Manchester City-spilleren Nedum Onuoha.

Elfenbenskystens vei til finalen Vis mer ↓ Vant åpningen i gruppespillet 2–0 mot Guinea-Bissau. Tapte deretter 0–1 mot Nigeria, og 0–4 mot Ekvatorial Guinea.

Var det dårligste av de fire treerlagene som kom seg til åttedelsfinale.

Trener Jean-Louis Gasset fikk sparken etter gruppespillet, og Emerse Fae tok over.

Utlignet på straffespark i 86. minutt mot Senegal i åttedelsfinalen. Vant til slutt straffesparkkonkurransen 5–4.

Utlignet til 1–1 i 90. minutt mot Mali i kvartfinalen etter at Mali i tillegg hadde misbrukt et straffespark og Elfenbenskysten fått midtstopper Odilon Kossounou utvist mot slutten av 1. omgang. Oumar Diakite avgjorde med 2–1 på overtid av andre ekstraomgang.

Vant 1–0 mot Kongo i semifinalen. Haller scoret det eneste målet målet.

Nasjonen har haltet seg videre etter en forferdelig start på mesterskapet, noe som kostet treneren jobben etter gruppespillet. Hallers herlige jubelscener etter 1–0-scoringen i semifinalen mot Kongo varmet ekstra for de oransje supporterne.

Alt ble toppet av jubelscenene etter finalen. Vertsnasjonen Elfenbenskysten vant turneringen for tredje gang - de gikk nemlig helt til topps også i 1992 og 2015.

Mamma Simone jublet nok litt ekstra. Det er hennes ivorianske opphav som er årsaken til at Haller kan spille for Elfenbenskysten. Det var hun som reagerte sterkest da sønnen ble kreftsyk sommeren 2022.

– Da de fant ut at jeg hadde kreft, så var kona mi i sjokk, men hun kunne takle det. Med mamma var det ikke det samme, fordi mødre er mødre. Jeg ringte søsknene mine for å være sikker på at de skulle passe på henne, har Haller fortalt ifølge BeeSports.

Erstattet Haaland

Han hadde nettopp signert for Borussia Dortmund fra Ajax for å erstatte Erling Braut Haaland. Men før han fikk spilt en eneste kamp fikk han en følelse av at noe var galt. Legene fant ut at han hadde en svulst i testikkelen.

DØDSSYK: Sébastien Haller avbildet i oktober 2022 da han fortsatt var under behandling for testikkelkreft. Foto: FRANCK FIFE / AFP / NTB

Grønne fotballbaner ble byttet ut med sykehus, operasjon og tøff kreftbehandling. Haller har hele veien vært åpen om sykdommen, og brukt sin popularitet til å oppfordre menn til å bli mer bevisst på egen helse.

Sébastien Romain Teddy Haller Vis mer ↓ Født: 22. juni 1994 (29 år)

Høyde: 190 cm

Posisjon: Spiss

Klubb: Borussia Dortmund

Tidligere klubber: Auxerre, Utrecht (lån), Eintracht Frankfurt, West Ham, Ajax.

Har U-landskamper for Frankrike – blant annet 13 scoringer på 20 kamper for U21.

Debuterte for Elfenbenskystens landslag i november 2020. Står med ni mål på 25 kamper.

Scoret 11 mål i Champions League for Ajax i 2021/22-sesongen.

Ble hentet til Borussia Dortmund sommeren 2022 like etter at Erling Braut Haaland var solgt fra klubben.

Etter to uker fikk han diagnosen testikkelkreft, og var igjennom operasjon og langvarig behandling.

Var tilbake på banen januar i fjor, og scoret sitt første mål for klubben 4. februar 2023 – på «verdens kreftdag».

– Da legene ga meg grønt lys til å spille igjen ... Det var virkelig en lettelse, sa Haller til BT Sports i forbindelse med comebacket for et drøyt år siden.

FINALEDRØM: Sébastien Haller feirer det som ble eneste scoring i semifinalen mot Kongo. Foto: LUC GNAGO / Reuters / NTB

Haller scoret blant annet to mål både mot Borussia Mönchengladbach og Augsburg i mai i fjor.

Denne sesongen har ikke Haller kommet skikkelig i gang på klubblaget, og står uten scoring på 11 ligakamper. Skadeproblemer er noe av grunnen til at han har slitt så langt denne sesongen, men nå er den høyreiste spissen tilbake.

Ett år etter comebacket er Sébastien Haller også afrikansk mester.