Mercedes-føreren hadde et trøstesløst Japan Grand Prix søndag morgen – i skyggen av suverene Max Verstappen (26) som vant som han ville etter at han måtte bryte løpet i Australia for to uker siden. Sergio Pérez (34) sørget for dobbeltseier til Red Bull.

– En forferdelig dårlig sesongstart for Lewis Hamilton, fastslår Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

– Mercedes-bilene blir rundingsbøyer på sine harde dekk, sier han underveis.

– Hva holder Hamilton på med? undrer Stein Pettersen.

– Han har mistet det litt, i hvert fall i Mercedes, fortsetter Viaplay-eksperten.

Lewis Hamilton kjører sitt siste år for Mercedes. Det er allerede bestemt at han skal kjøre for Ferrari i 2025. Han ble nummer syv i Bahrain, nummer ni i Saudi-Arabia og brøt i Australia. I Japan søndag morgen ble det 9. plass. Det er ikke noe hyggelig for en mann med syv VM-titler.

– Det er rart å høre om den positive stemningen i Mercedes-teamet, sier Gulbrandsen.

Max Verstappen skrev historie i søndagens løp: Han har nå passert 3000 runder som leder i Formel 1-løp. Bare tre mann har klart det før ham; Lewis Hamilton (5.455), Michael Schumacher (5.111) og Sebastian Vettel (3.501).

– Bilen ble bedre og bedre utover i løpet, sier Verstappen på teamradioen.

Dette var hans tredje seieren på rad i Japan Grand Prix og hans 57. Grand Prix-seier i karrieren.

– En veldig god helg for teamet, fastslår kollega Sergio Pérez etter 2. plass.

Ferrari-førerne ble nummer tre og fire - nok en gang med Carlos Sainz som bestemann. Charles Leclerc måtte bare innse at spanjolen var raskere og slippe ham forbi seg få runder før mål.

Daniel Ricciardo (RB) og Alex Albon (Williams) krasjet på den første runden, og løpet ble utsatt en halv time for å reparere dekkstabelen som de kjørte inn i. For Williams-teamet var det tredje avkjøring på to løpshelger med tilsynelatende store skader.

Alpine-teamet hadde nok en gang en trøstesløs helg for Pierre Gasly og Esteban Ocon. De utgjorde baktroppen i feltet før Logan Sargeant dummet seg ut og kjørte i grusfella. Alpine-gutta ble passert med én runde av mange.

– Det går så dårlig for Alpine at jeg er bekymret for hvor lenge de gidder å bli i Formel 1, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen på direkten.

Resultater:

1. Max Verstappen, 2. Sergio Pérez, 3. Carlos Sainz, 4. Charles Leclerc, 5. Lando Norris, 6. Fernando Alonso, 7. George Russell, 8. Oscar Piastri, 9. Lewis Hamilton, 10. Yuki Tsunoda.