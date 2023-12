– Det var galskap. Mye rot med tominutterne og uprofesjonelt av oss, sier keeper-Silje til VG.

To ganger fikk Norge utvisning for å ha for mange spillere på banen. Målvakten kom seg ikke av banen tidsnok drøye to minutter før pause. Det ga Nederland sjansen til å komme tilbake i kampen. Etter hvilen var det en misforståelse mellom keepere og Stine Bredal Oftedal som ga en ny utvising.

– Kjemperart, sier Oftedal.

– Det var kaos. Men jeg er stolt av at vi vant så klart da det ble veldig rotete, sier hun.

– Det skjedde. Jeg synes likevel det er imponerende av oss å vinne med syv mål, sier hun.

For selv om det etter hvert ble en storseier for de norske jentene ble det leverte en uvanlige rotete start i Trondheim:

Nora Mørk fikk kun med seg en scoring i en første omgang med helt uvanlig dårlige takter for Norges nøkkelspiller: Tre feil og tre skuddbom, inkludert en straffemiss, på Nederland-målvakt Yara ten Holte.

– Kvartfinale er ubehagelig å spille. Det er mange som vil alt for mye. Det var en surrekamp vi på en god dag burde vunnet med ti mål, sier Nora Mørk til Viaplay.

– Litt krampeaktig, men vi drar det i land. Det blir litt surr fra vår side. Det gikk litt i klabb og babb, sier Mørk til VG om åpningen.

Men Mørk var ikke alene. Også Henny Reistad og Stine Bredal Oftedal slet med feil og bomskudd. Norge gjorde 10 feil og fikk dessuten fem utvisninger før pause.

– Vi holder på å ødelegge for oss selv. Det er derfor Nederland holder seg inne i kampen, sier Kari Brattset Dale til VG.

Norge hadde syv spillere på banen selv om Maren Aardahl nettopp hadde blitt utvist for andre gang av tyske dommere. Maike Merz og Tanja Kuttler kjørte en streng linje.

– Det var rotete, særlig de siste 10 minuttene i første omgang. Det er mange utvisninger. Så pådrar vi oss to utvisninger på feil bytte, en like før pause og en like etter pause. Vi har aldri hatt problemer med det. Vi har stolt veldig på spillerne på det tidligere, og ikke hatt en veldig kontroll der. Kanskje vi må se litt på det, og at Tonje (assistenttrener Tonje Larsen) må passe ekstra på det neste kamp, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til VG.

LITT Å RETTE PÅ: Ikke alt var perfekt for landslagssjef Thorir Hergeirsson, til tross for 30–23-seier og semifinaleplass. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Takket være Silje Solberg-Østhassels keeperspill gikk mye Norges vei etter en svak start - og ni redninger fra sisteskansen sørget for 12–11-ledelse til pause.

Utover i andre omgang kom det norske maskineriet ordentlig i gang og kontrollerte inn 30–23-seier - selv om sekretariatet klarte å telle feil og satte resultatet til 29–23.

Motstanderen blir vinneren av Danmark-Montenegro onsdag kveld. Det kan ligge an til et stort slag mot danskene i Herning. De tørster etter revansje etter det bitre tapet for Norge i fjorårets EM-semifinale.

En stappfull arena – inkludert kronprins Haakon – fikk se et lag som reiste seg. Både etter problemene mot Frankrike og mye trøbbel underveis i kvartfinalen.

Sammen med keeper-Silje gjorde Stine Skogrand en svært god match. Forsvarseksperten satte alle sine ni skudd i mål. Hun ble fulgt opp av en annen forsvarsspiller av høy klasse. Ingvild Bakkerud satte inn alle sine fem skudd.

Etter hvert meldte også Stine Bredal Oftedal, Nora Mørk og Katrine Lunde seg på. Henny Reistad satte inn Norges siste mål på en drepende flyger.

TRAFF: Stine Skogrand var effektiv. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

VG-børsen

Mål, Norge: Skogrand 9, Bakkerud 5, Reistad 4, Mørk 3, Oftedal 3, Solberg-Isaksen 2, Aardahl 2, Brattset Dale 1, Herrem 1.

Silje Solberg-Østhassel 9

Katrine Lunde 7

Maren Aardahl 6

Stine Skogrand BB 10

Nora Mørk 6

Stine Bredal Oftedal 6

Kari Brattset Dale 6

Kristine Breistøl –

Vilde Ingstad 5

Ingvild Bakkerud 7

Kristina Novak –

Camilla Herrem 6

Sanna Solberg-Isaksen 6

Henny Reistad 6

Emilie Hovden –

Thale Rushfeldt Deila 5

Thorir Hergeirsson (trener) 7