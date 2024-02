Julia Simon (27) avgjorde på siste etappe for vinnende Frankrike. Hun tok seg tid til å bukke til publikum etter siste skyting.

Tarjei Bø (35), Johannes Thingnes Bø (30), Karoline Knotten (29) og Ingrid Landmark Tandrevold (27) utgjorde Norges sølvkvartett, som endte 45 sekunder bak. Sverige tok bronse.

– Jeg må være ærlig på at jeg har vært nervøs og gruet meg til ankeretappen for Norge, sier Tandrevold til VG.

– Det er mange som forventer at vi skal hente et gull igjen, men realiteten er at det er så mange gode lag og konkurrenter. Gutta har vært veldig hjelpsomme og hjulpet oss å fokusere på hvor fett dette er, og at vi er heldige som får muligheten, fortsetter Norges ankerkvinne, som aldri har gått siste etappe i en mesterskapsstafett før.

– Det er lite å gjøre med Frankrike i dag. Vi angriper, men det blir for mange bomskudd, sier Thingnes Bø til VG.

– Vi skal være utrolig fornøyde med å sitte igjen med en sølvmedalje, mener Tandrevold og fortsetter:

– Jeg måtte spørre en kameramann hvilken etappe det var. Jeg hadde lagt igjen mobilen, forteller hun om oppladningen.

– Knotten ga oss håp om gull, fastslår NRK-kommentator Jann Post.

– Vi vant et sølv i dag, sier Knotten selv til VG.

– Det er gutta som skuffer mest, særlig Johannes Thingnes Bø, sier eksperten Ola Lunde. Han mener også at Norge «ikke er bra nok» på skytehastigheten.

– Jeg er ikke så stolt av å bruke tre ekstraskudd, men vi kjemper bra alle mann, og vi leverer en god stafett. Jeg bruker 50 prosent av ekstraskuddene våre i dag, sier Johannes Thingnes Bø selv til VG.

Bror Tarjei sier til VG:

– Vi liker å smelle dem ned, ikke sant. Men når vi skyter mann mot mann klarer vi ikke å gjøre underverker vi heller. Vi må lade ekstraskudd, i dag ble vi ble tatt på standplass.

– Det er ikke normalt at Frankrike er så mye bedre enn Norge i løypa, sier NRKs langrenns ekspert Torgeir Bjørn - og spør om det skyldes skiene.

– Jentene var ekstremt gode, sier Johannes Thingnes Bø om Knotten og Tandrevold.

– Det Karoline presterte i dag er det beste jeg har sett. Hun og Ingrid gjør det de skal. Det er kjekt å se, sier han til VG.

– Karoline snudde stafetten for oss, sier Tarjei Bø.

Startmannen Tarjei Bø fikk fullt hus på liggende, men pådro seg to bommer på stående og endte opp med å veksle som nummer tre, 16,7 sekunder bak ledende Frankrike - som hadde jokeren Erik Perrot på første etappe.

Johannes Thingnes Bø gikk styggfort ut, men pådro seg en bom på liggende og hadde fortsatt både Tyskland og Frankrike foran seg. Han fikk trøbbel på stående og måtte bruke alle tre ekstraskuddene.

– Det er for svakt av meg. Jeg kan bedre enn det. Kanskje det er VM-nerver, sier han til NRK.

Lillebror Bø endte opp med å veksle nesten et halvt minutt bak ledende Tyskland ved Philipp Nawrath.

Hans kjæreste, Karoline Knotten, gikk tredje etappe for Norge.

– Litt ulikt han, sier Tarjei Bø om lillebrors problemer til NRK.

– Han taper til og med i løypa, det har vi nesten aldri sett han gjøre i stafett.

– Vi får håpe damene redder dagen for Bø-gutta, fortsetter Tarjei Bø idet Knotten er ute på sin første runde.

Karoline Knotten fikk muligheten da både Tyskland og Frankrike slet på liggende. Hun skjøt en perfekt serie og fortsatte med fullt hus også på stående. Dermed var Norge plutselig i ledelsen, mens Tysklands Franziska Preuss pådro seg strafferunde og var ute av det.

– Snakk om å få ut sitt beste. Det kunne ikke ha vært bedre, sier Johannes Thingnes Bø til NRK om Knotten.

– Jeg er glad på hennes vegne, sier kjæresten Nawrath til VG.

Frankrike ledet likevel på siste veksling - og Ingrid Landmark Tandrevold gikk ut åtte sekunder bak Julia Simon.

FØRSTE ETAPPE: Tarjei Bø. Foto: DAVID W CERNY / Reuters / NTB

Simon skjøt fem treff på liggende, mens Tandrevold måtte ha et ekstraskudd og inviterte Sverige ved Elvira Öberg inn i gullkampen.

Ingrid Landmark Tandrevold gikk for første gang ankeretappen i en stafett i mesterskap. Hun kom inn til stående skyting nesten halvminuttet bak Simon, som skjøt fem rett ned. Tandrevold slapp med ett ekstraskudd, men var sjanseløs på gullet.

– Det er ingenting å gjøre med Julia, fastslår Karoline Knotten til NRK.

– Vi skal være fornøyd med sølv, fordi det Julia gjorde, var utrolig bra.

– Det er viktig å starte VM bra. Jeg har ikke helt innsett det ennå, sier Julia Simon til NRK.

Regn og dårlig vær preger Nove Mesto om dagen. Det er ikke et snøfnugg utenom løypa.

Fra 2021 veksles det fra mesterskap til mesterskap om hvem som starter og avslutter av kvinner og menn i miksstafett.

Den neste VM-øvelsen er sprint - for kvinner fredag og for menn lørdag.