Finnsnes’ G13-lag tapte KM-finalen mot IF Fløya: – Klart at skuffelsen er stor

Finnsnes ILs G13-lag gikk på et tungt 0–5-tap i KM-finalen på eget kunstgress mot IF Fløya lørdag ettermiddag. FIL-trener, Eirik Haugsnes, kan fortelle at spillerne er skuffet over finaletapet.