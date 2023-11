Påmeldingslisten viser at hverken Johannes Høsflot Klæbo, Ingvild Flugstad Østberg eller Helene Marie Fossesholm går den tradisjonsrike langrennsåpningen på Beitostølen som starter med sprint fredag.

Fosseholm meldte at høsten ikke er blitt som hun hadde håpet på Instagram mandag ettermiddag. Fossesholm innrømmer også at hun har tøylet strikken for langt.

«Jeg har gått skirenn jeg kanskje ikke har vært helt klar for de siste par åra, så denne gangen skal jeg lytte til hva som er best for meg her og nå. Beitostølen blir derfor uten meg i år, og det blir nok ikke så mye skirenn før jul, men jeg håper å være klar for litt skirenn etter nyttår», skriver Fossesholm.

Fossesholm skriver at høsten ikke er blitt som hun ønsket.

«Den har dessverre vært litt tung. Jeg har derfor måttet ta en fot i bakken, og et lite steg tilbake. For meg har gleden ved idretten og treninga alltid vært viktigst. I høst fikk gleden seg en liten brist, jeg har ikke helt vært meg selv, verken fysisk eller mentalt. Det går mye bedre nå, men jeg må ta ting i riktig rekkefølge og gå alle trappetrinna», skriver hun.

Vigdis Thingelstad er påmeldingsansvarlig til rennene på Beitostølen.

– Nei, de er ikke på listen, sier Thingelstad til VG.

VG har forsøkt i flere dager å få en kommentar fra landslagstrenerne Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen om hvordan det står til på damelandslaget, uten at de har svart.

NRK meldte først at Fossesholm og Flugstad ikke skal gå skirenn til helgen.

IKKE PÅMELDT: Johannes Høsflot Klæbo stiller ikke på Beitostølen. Foto: Lise Åserud / NTB

Flere langrennsløpere er smittet med corona den siste tiden. Klæbo fikk corona under en høydesamling i Italia nylig.

– Jeg har ikke sett påmelding fra Klæbo, men om han skulle sende inn en påmelding i løpet av kvelden, så finner vi nok plass til ham, sier Thingelstad.

Det er allerede kjent at Tiril Udnes Weng, Didrik Tønseth, Håvard Solås Taugbøl og Sjur Røthe har corona. Herretrioen testet positivt i Finland sist helg og dro hjem. Også sprinttrener Arild Monsen og fagsjef langrenn Per Elias Kalfoss testet positivt på corona i Finland.

Langrennsåpningen fortsetter på Beitostølen med distanserenn lørdag og søndag.