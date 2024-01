– Akkurat nå er jeg bare glad for å være i live, men trenger tid på å la alt synke inn, sier Strandberg i en pressemelding.

Like før jul ble han operert for en prolaps i ryggen. Han skulle etter planen starte opptrening i starten av februar, men slik blir det ikke.

Strandberg ble operert på Martina Hansens Hospital.

– Etter operasjonen inntraff en komplikasjon som førte til en livstruende blodpropp i venstre bein og opp i magen, opplyser Vålerenga-lege Erik Rosenlund.

Midtstopperen ble deretter hasteoperert på Ullevål sykehus i midten av januar.

– Dette er naturlig nok en livskrise for meg. Jeg har spilt fotball hver dag siden jeg lærte meg å gå, og var absolutt ikke klar for å gi meg. Nå er alt tatt ifra meg. Fotballkarrieren er over. Jeg var klar for å kjempe for Vålerenga og landslaget, og dette er et stort sjokk.

Totalt har Strandberg spilt 75 kamper med den norske landslagsdrakten. 36 av dem har vært for A-landslaget.

Strandberg hadde en lengre pause, 2016–2020, uten å spille for Norge. Men etter Ståle Solbakkens tok over, har han vært fast i det norske forsvaret.

Midtstopperen fra sørlandet har vært i Vålerenga siden sommeren 2022. Det endte dårlig med nedrykk fra Eliteserien til OBOS-ligaen før jul.

Se noen av Strandbergs øyeblikk for Norge her:

Han kom til Oslo fra et opphold i italienske Salernitana. Strandberg har også vært i Trapani i Italia, og har flere år i russisk fotball (før krigen i Ukraina) i Ural og Krasnodar. Samt et låneopphold i tyske Hannover.

Før han ble proff i utlandet, var Strandberg i Lyngdal, Mandalskameratane, Bryne, Vålerenga og Rosenborg.

I løpet av karrieren har tjent godt over hundre millioner kroner som fotballspiller. På skattelistene sto han oppført med fem millioner i årsinntekt og 11,5 million kroner i formue i 2022.