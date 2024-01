Nordmannen var president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i 25 år før politiet sto på døren i 2018.

Nå står han tiltalt for grov korrupsjon.

Onsdag ettermiddag la Økokrim frem hittil ukjente e-poster i Buskerud tingrett. De er beslaglagt hos gigantselskapet Infront i Østerrike. Selskapet er et av verdens største på kjøp og salg av TV- og reklamerettigheter, og samarbeidet i mange år svært tett med IBU.

25. november i 2009 sendte Volker Schmid i APF Marketing (som senere ble til Infront) en e-post til sin egen toppsjef Philippe Blatter. Han er nevøen til den fallerte FIFA-presidenten Sepp Blatter.

«Schmid skal i første rekke diskret fortsette rådgivningen av og ansvaret overfor Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) gjennom presidenten Anders Besseberg. Hverken Schmid eller Besseberg har til hensikt at denne virksomheten får en offisiell karakter hos IBU og offentligheten. Begge parter mener at det er mye bedre at denne rådgivningen fortsetter stille og vellykket. Anders Besseberg opprettholder imidlertid planen om at Volker Schmid, i anledning IBU-kongressen i St. Petersburg i september 2010, utnevnes til æresmedlem i IBU».

Og litt lenger ned i samme e-post:

«Følgelig fokuserer også Volker Schmids ønskede rådgivning av Anders Besseberg og IBU på fortsettelsen av det vellykkede samarbeidet, selvsagt dersom Besseberg gjenvelges på kongressen i 2010. Philippe Blatter og Bruno Marty vurderer å gi en bonus om dette oppnås, og skal gi Schmid et egnet forslag til det».

Anders Besseberg virket svært overrasket i sal 2 i Hokksund onsdag ettermiddag. Han har ikke lest e-posten før, sa han.

– For meg er dette helt ukjent. Det overrasker meg ikke at Volker Schmid ser ut til å få en kanskje godt betalt jobb, eller bonus, om han oppnår visse ting. At han skal få en æresmedalje i kongressen i St. Petersburg: Det har ikke blitt diskutert overhodet, så vidt meg bekjent, sa Besseberg i retten i dag.

– Det fremstår slik Schmid ser det, at rådgivningen ikke skal få en offisiell karakter?

– Jeg ser han nevner meg. Jeg har ikke hatt peiling på det engang. Dette er meg totalt ukjent. Jeg kjenner Volker Schmid og dette overrasker meg ikke at han forsøker å markedsføre seg overfor Blatter, som er daglig leder i hovedkonsernet. Dette er nok ting han ville jobbe videre med og få betalt for, sier Besseberg.

Schmid skal vitne senere i rettssaken mot nordmannen.

Den siste uken har Besseberg fortalt om mange jaktturer med Volker Schmid. Flere av dem har vært i Russland. Schmid har vært en «nær venn» og «en jaktkompis», har Besseberg fortalt.

Han har nektet for å ha reist på jaktturer med Schmid i verv av å være IBU-president. Besseberg deltok i bursdagsfestene til Schmid da han fylte både 60 og 70 år.

Den siste feiringen sendte han reiseregning til IBU for.

RETTEN: Her, i Hokksund og Buskerud tingrett, møter Besseberg i retten frem til 16. februar. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Besseberg uttalte i retten at Schmid var en sparringpartner og mentor for ham. Det var helt ny informasjon for påtalemyndigheten.

– Hvem andre i IBU visste om det?

– Det klarer jeg ikke å si her og nå. Men alle visste at jeg var på disse jaktturene med Volker Schmid, sier Besseberg.

– Var det på disse turene at sparringen foregikk?

– Nei, som jeg sa, så foregikk det aldri der. Men det hendte at han informerte meg, og i tillegg at han informerte meg veldig mye over telefonsamtaler.

– Det ser jo ut som om man er opptatt av at du gjenvelges i 2010?

– Jeg må bare si at jeg er overrasket. Jeg var jo den eneste presidentkandidaten, sier Besseberg.

– Det ser ut som om Schmid og Infront vil påvirke deg?

– Jeg kan ikke si at jeg opplevde at de påvirket meg. Men jeg er enig med deg: Det kan se ut som om Volker Schmid gir uttrykk for det, sa Besseberg.

Ny overraskelse

Aktor la deretter et nytt beslag på bordet i Hokksund onsdag. Også dette stammer fra en razzia hos «Infront Austria».

Og den fikk virkelig Anders Besseberg til å fremstå rystet der han satt i vitneboksen.

Notatet er fra 25. mars i 2006. Det er fra daværende generalsekretær i IBU, Michael Geistlinger, og sendes til sentrale personer i APF - som senere ble til Infront.

I notatet heter det blant annet:

«For å sikre deltagelse fra flest mulig stemmeberettigede nasjoner på kongressen behøver IBU et budsjett på cirka 20.000 til reisekostnader for representantene fra de mindre bemidlede forbundene. Fungerende kasserer tør ikke bevilge dette uten styrevedtak. Da tiltaket gagner Besseberg mer enn de andre kandidatene, frykter Michael Geistlinger at tiltaket blir avvist».

Michael Geistlinger ber om hjelp fra rettighetsselskapet APF, står det i notet som ble lest opp i Hokksund onsdag.

“De avtaler at det nødvendige beløpet overføres til det russiske vertsforbundet, som “contribution to congress organization costs”. Geistlinger koordinerer den tiltenkte bruken med Yashin. Hvis det russiske vertsforbundet kan sende invitasjonene, så kan det ikke falle tilbake på IBU, Anders Besseberg eller Michael Geistlinger. IBU vil innenfor Geistlingers beslutningsområde tilbakebetale beløpet i forbindelse med faktureringen av bilparken”.

Under rettssaken mot Anders Besseberg har det kommet frem at IBU har avtaler om å få stilt en rekke biler til disposisjon av et kjent bilmerke.

«Michael Geistlinger takker for APFs lovende, diskrete og lojale støtte til Besseberg og Michael Geistlinger», står det også i notatet.

Anders Besseberg hadde heller ikke sett dette notatet før det dukket opp i retten i dag, hevdet han.

– Dette ser ut som stemmerigging som APF bidrar med, via det russisk vertsforbundet, som IBU deretter betaler for gjennom avregning av bilparken? undret aktor.

– Jeg synes det er virkelig overraskende lesning. Uansett hadde jeg ikke gjort det. For meg virker det hjelpeløst siden Russland stilte med Tikhonov som presidentkandidat. Jeg ser ingen sammenheng, var hans umiddelbare kommentar.

– Geistlinger var din generalsekretær?

– Ja. Men dette er helt ukjent.

– Han takker for APFs (et selskap Infront kjøpte, red. anm.) «lovende, diskrete og lojale støtte» til Besseberg, og til ham? gjentok aktor.

– Nei, dette er helt ukjent... Jeg ser det som veldig rart også, at det russiske forbundet skulle gå med på noe sånt, om det var for å støtte meg. Kanskje skulle det se ut som støtte til meg, men kanskje var det for å kjøpe støtte til Tikhonov. Det ser jeg ikke bort fra, spekulerte Besseberg.

– Hvorfor tror du APF vil bidra til å sikre deg støtte?

– Det skjønner jeg overhodet ikke. Jeg leser det som at det skal betales tilbake (gjennom bilparken til IBU, red. anm.). For å dekke reisekostnadene til de mindre bemidlede forbundene. Den der skjønner jeg ikke helt.

Aktor leste videre.

Da gikk det frem at Besseberg, ifølge hans tidligere generalsekretær, ønsket seg navngitte personer med videre når han skulle gjenvelges.

Det erkjente 77-åringen i retten i dag. Men han fremsto overordnet svært overrasket over opplysningene han hadde blitt forelagt.

– Jeg er forbauset. At det var så ille som dette, hadde jeg ikke forestilt meg. Men det er ikke hemmelig at jeg ønsket at Geistlinger avtrådte sin stilling i 2008, av ulike grunner, uten at jeg vil komme inn på det her. Det var enighet i styret om at vi avsluttet samarbeidet med Geistlinger, sier Besseberg.