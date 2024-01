Liverpool-manager Jürgen Klopp har mest sannsynlig fått litt ekstra høy puls torsdag kveld.

«Skrekkmelding for Liverpool», skriver Skysports.

For Liverpools storscorer og Egypts store stjerne og kaptein, også kalt «kongen av Egypt», måtte forlate banen etter 47 minutter i landskampen mot Ghana. Like etter scoret Ghana kampens første mål, da Mohammed Kudus gjorde dette:

Salah holdt seg til baksiden av låret. 31-åringen fikk medisinsk tilsyn ute på banen, men han måtte gå ut. Lokalavisen Liverpool Echo spekulerer i en hamstringskade.

31-åringen forlot England 2. januar til fordel for Elfenbenskysten og Afrikamesterskapet, dagen etter at Liverpool slo Newcastle 4–2, da både bommet og scoret Salah på straffe. Den egyptiske megastjernen har scoret 18 mål for Liverpool denne sesongen, 14 av dem i Premier League.

Mohamed Salah spilte sin landskamp nummer 94 for Egypt torsdag kveld, han har scoret 53 mål for hjemlandet. Egypt spilte 2–2 mot Mosambik i den første gruppekampen søndag, da satte Salah inn straffe i kampens aller siste minutt, syv minutter på overtid.

31-åringen har scoret hele 204 mål for Liverpool, som ligger på topp i Premier League akkurat nå. Liverpool er to poeng foran Manchester City og Aston Villa.

Ungarske Dominik Szoboszlai har også vært ute med hamstringskade i år for Merseyside-laget.

Liverpool møter Bournemouth borte søndag.