Her er VGs tips til Toppserien:

1. Brann.

Brann har herjet i Europa i vinter, og det har utvilsomt hevet laget siden 4. plass i den norske ligaen i fjor. Spørsmålet er om bredden i stallen er god nok. Det kan bli viktig å unngå skader. Skal ut mot Barcelona i kvartfinalen snart. Ble mester som Sandviken i 2021 og som Brann i 2022.

2. Vålerenga.

Fjorårets gullvinner vil være med der oppe også i 2024. Dessverre er Mimmi Löfwenius skadet, men Vålerenga har sikret seg en god forsterkning i Emma Godø. Evigunge Elise Thorsnes skal spille midtstopper.

KAPTEINER: Bak fra venstre: Alise Tvilde Evensen, Åsane, Susanne Oliver Haaland, Kolbotn, Mali Næss, Rosenborg, Janni Thomsen, Vålerenga, Emilie Bølviken, Stabæk, Emilie Woldvik, Lillestrøm. Foran fra venstre: Marthine Østenstad, Brann, Sarah Alexandra Lilleberg Suphellen, Røa, Stine Hovland, Arna-Bjørnar, og Kirvil Odden Sundsfjord, Lyn. Foto: Ole Berg Rusten / NTB

3. LSK Kvinner.

LSK var med helt der oppe i 2023, men har mistet et par viktige spillere. André Bergdølmo gjør en god jobb og laget hadde veldig bra fremgang i løpet av sist sesong. Ligger an til å bli en av de fire øverst. Bergdølmo har hentet inn forsterkninger fra Island og Finland - og det ser spennende ut.

4. Rosenborg.

Rosenborg sprakk i 2023 og endte ett poeng bak Vålerenga. Trøsten var cuptriumf. Trondheims stolthet har mistet noen viktige spillere (Anna Jøsendal og Emilie Joramo) og mangler for tiden permanent hovedtrener. Hvordan slår det ut? Spennende nykommer i Ine Berre fra Øvrevoll Hosle.

5. Røa.

Røa holder koken, det samme gjør trener Geir Nordby. Han går løs på sin 20. sesong som hovedtrener alene. Spissen Tuva Espaas har gått til VIF, men Røa har en skadefri Julie Hoff Klæboe på topp og har beholdt hele sin sentrallinje. Spillerstallen har fått ett år mer og kan overraske.

TRENERE: Bak fra venstre Geir Nordby, Røa, Martin Ho, Brann, Mads Pettersen, Rosenborg, Øyvind Tjelde Haga, Åsane og Jan Jönsson, Stabæk. Foran fra venstre Luke Torjussen, Kolbotn, André Bergdølmo, Lillestrøm, Nils Lexerød, Vålerenga, og Joakim Dragsten, Lyn. Foto: Ole Berg Rusten / NTB

6. Stabæk.

Har fått Stabæk-legenden Jan Jönsson som trener. Datteren hans, Zara, har forlatt klubben til fordel for svenske Djurgården. Emilie Østerås har kommet inn fra Kolbotn. En skadefri Iris Omarsdottir kan bety mye for en klubb som ønsker å komme tilbake blant de beste. Stabæk tok åtte medaljer på ni sesonger fra 2009 til 2017.

Vålerengas kvinner kunne i november feire gullet for 2023. Foto: Heiko Junge / NTB

7. Lyn.

Ny trener i Joakim Dragsten, som kommer fra Hødd. Mange spillere inn og mange spillere ut - som alltid. Lyn er for gode til å rykke ned og samtidig ikke gode nok til å spise kirsebær med de store. Lyn har mistet viktige spillere i Anna Aahjem og Julie Jorde.

8. Åsane.

Åsane ble nummer åtte i fjor og vi tipper det samme i år. Fjorårets assistenttrener Øyvind Tjelde Haga har overtatt ansvaret. Spillerstallen er ganske lik. Skal inn i den vanskelige andresesongen som toppserielag, men bør klare seg.

9. Arna-Bjørnar.

Fikk den ledige plassen på øverste nivå da Avaldsnes ble tvangsflyttet ned da de ikke oppfylte lisenskravene. Arna-Bjørnar må nok kjempe for å holde seg oppe også i 2024. Erik Mjelde har overtatt som trener.

10. Kolbotn.

Kolbotn er tilbake i det øverste selskapet, men har en tynn stall og kan slite om det blir skader. Keeper Selma Panengstuen kan bli en viktig brikke. Glansdagene da etablerte toppspillere kom til Sofiemyr, er definitivt over - og 2024-utgaven må prestere over evne for å overleve på nivå én.

Første serierunde:

Kolbotn - Røa, lørdag kl. 15:00.

Åsane - Lyn, lørdag kl. 15:00.

Rosenborg - Arna-Bjørnar, lørdag kl. 15:00.

Vålerenga - Stabæk, lørdag kl. 15:00.

LSK Kvinner - Brann, lørdag kl. 16:45.