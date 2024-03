NM-tremila pågår fortsatt.

Følg tremila i VGs live her.

To år etter at hun la opp, ti måneder etter at hun ble mamma erJohaug tilbake.

– Det kan bli stygt, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland da Johaug nærmet seg halvveis på tremila.

Etter 20,4 kilometer var Johaug to minutter og ni sekunder foran nummer to, Sophia Laukli.

– Det er nesten så man ikke tror klokkene går riktig. Johaug med en maktdemonstrasjon, roper NRKs Jann Post.

– Dette er ellevilt. Det er et skremmeskudd til hele skiverden, sier NRKs Fredrik Aukland.

Johaug ledet med 5,6 sekunder allerede etter 1,1 kilometer, da var Astrid Øyre Slind nummer to. På 5,4 kilometer var Johaug i tet med 14,9 sekunder. Da var Heidi Weng nummer to. Etter ni kilometer var Johaug 49,2 sekunder foran nummer to, Sophia Laukli.

– Jeg syns hun går for fort, sier Martin Johnsrud Sundby og ler.

– Det er bare å bøye seg i hatten. Det er helt magisk å se på. Man er nesten målløs, det går fort som fy, sa landslagssjef Ulf Morten Aune til NRK.

Pappa Thorvall Johaug fulgte datteren langs løypen i comebacket. Han syns datteren åpnet friskt.

– Det ser bra ut. Jeg er litt overrasket over at går så fort, jeg syns det gikk litt vel fort fra start, sa pappa Johaug til NRK underveis i løpet.