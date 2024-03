Den tidligere fotballstjernen Robinho er pågrepet av brasiliansk politi etter at en voldtektsdom fra Italia ble stadfestet av de brasilianske myndighetene.

Han skal sone ni år i fengsel, ifølge dommen.

Den spanske avisen Marca skriver at det venter et «helvete på jord» for Robinho i det brasilianske fengselssystemet. Ifølge pressemeldingen er fengselsoverbefolkning et stort problem i Brasil, og seksuell vold, narkotikagjenger og dårlig hygiene skal være utbredt.

Robinho ble i 2013 funnet skyldig i en voldtekt som skal ha funnet sted i Milano samme år. Han har hele tiden nektet for anklagene, men de italienske domstolene fant ham skyldig. Brasil har ikke utleveringsavtale med Italia, så Robinho har kunnet leve fritt fram til nå.

Onsdag stemte imidlertid landets høyesterett for å overføre dommen til Brasil, der han nå må sone.

Robinho har tidligere spilt for klubber som Manchester City, Real Madrid og Milan.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.