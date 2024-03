Kinesiske medier melder tirsdag at han er dømt til livsvarig fengsel, melder Reuters.

Chen Xuyuan (67) er dømt etter en av de største anti-korrupsjonsundersøkelsene i kinesisk idrett på flere år.

I en TV-dokumentar i januar kom det fram at Chen kvelden før han ble styreleder for det kinesiske fotballforbundet i 2019, hadde mottatt to ryggsekker som hver inneholdt kinesiske yuan tilsvarende 440.000 norske kroner som han skulle «ta vare på».

Tilståelser om korrupsjon har blitt et vanlig innslag på nasjonal TV siden President Xi Jinping kom til makten og startet en omfattende anti-korrupsjonskampanje som også har rammet fotballen. Ifølge Reuters har kinesisk fotball slitt med korrupsjon. Supportere har gitt korrupsjonen noe av skylden for de dårlige resultatene til landslaget.

Det offisielle nyhetsbyrået Xinhua skriver tirsdag at den tidligere fotballpresidenten utnyttet sine ulike posisjoner tilknyttet fotballforbundet fra 2010 til 2023, blant kontrakter, investeringer og fotballarrangementer. I dommen heter det at Chens opptreden har gitt «enorm skade» for kinesisk fotball.

Retten fastslår at Chen til sammen har mottatt penger og verdier verdt rundt 120 mill. kroner.

Flere andre topper i kinesisk fotball har også blitt dømt for korrupsjon. De har blitt dømt til 14 år, 13 år og åtte års fengsel, ifølge Xinhua.