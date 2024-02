– Jeg kunne ikke snakke eller bevege meg, og mens det pågikk husker jeg at jeg tenkte: «Jeg kan dø her». Det er ganske surrealistisk å ha sånne tanker og ikke kunne gjøre noe.

I et intervju med Sky Sports forteller Luton-kapteinen om hjertestansen for to måneder siden.

– Det var en normal dag og det er kanskje det som er mest skremmende, at jeg følte meg helt fin, sier Lockyer.

RASK HJELP: Tom Lockyer fikk raskt hjelpen han trengte. Helsepersonell brukte hjertestarter.



29-åringen kollapset etter 58 minutter i kampen mot Bournemouth 16. desember. Han fikk raskt behandling på banen og var ved bevissthet og i stabil tilstand på sykehuset.

– Jeg følte meg litt svimmel, men tenkte at det går fort over. Det neste jeg husker er at jeg våknet opp med fullt helsepersonell over meg. Alle var over alt, forteller waliseren.

– I to minutter og 40 sekunder var jeg ute. Jeg måtte ha hjertestarter og er veldig takknemlig for helsemannskapet. Uten dem hadde jeg ikke stått her.

Dette var andre gang på syv måneder Lockyer opplevde hjerteproblemer i kamp:

I opprykksfinalen til Premier League 27. mai i fjor falt han om på banen etter bare syv minutter.

– Denne gangen var det annerledes. Det merket jeg med én gang. Sist gang (i mai) føltes det som å våkne fra en drøm. Denne gangen var det som å våkne fra et tomrom. Jeg så med en gang at det var mer panikk rundt meg og jeg var helt desorientert, forteller han.

Lockyer forteller at han har det bra, men om han kommer til å spille fotball igjen, vet han ikke.

– Det er ute av mine hender. Vi følger anbefalingene til spesialistene og legene. Det jeg kan si er at hvis det er en sjanse for at jeg kan spille igjen så ville jeg elsket det. Det er altfor tidlig å si, men jeg vil ikke avskrive det. Prioriteringene nå er mitt og min gravide kjærestes kommende barn, sier Lockyer.