Hun scoret vinnermålet i kampens siste sekund og satte ny norsk landslagsrekord i antall scoringer. Kjersti Grini hadde den gamle på 14 mål fra VM på hjemmebane i 1999 mot Australia.

Reistad brukte bare 17 skudd på sin mest ekstreme prestasjon noen gang.

– Jeg så at Nora ga meg et lite sideblikk. Da var det bare å ta sjansen, sier Reistad til VG.

– Du hadde bestemt deg for å skyte, for å ta sjansen?

– Så det var få sekunder igjen. Kunne ikke spille ballen, akkurat. Jeg har scoret i siste sekund noen ganger før, men aldri på denne måten, absolutt ikke, sier hun.

– Nå er du i rekordbøkene og?

– Det er kult.

0,2 sekunder var det igjen av kampen. Nå er Norge klare for finale.

– Jeg tror det er en av de beste håndballkampene jeg har spilt. Det er følelsen jeg står med. Det var slitsomt, men det var veldig gøy. En sinnsyk moral. Vi står i dritten, sier hun.

I intervju med VG retter Kjersti Grini – nå forhenværende rekordholder – en stor takk til Reistad.

– Henny er rå! Hun har en enorm hurtighet, spenst og arbeidsmoral. Jeg tar av meg hatten. Hun er veldig imponerende. Hun skal ha et stort kjempetakk! For hun skjønte at noen måtte ta et skritt og gå opp og skyte i dag, og det gjorde hun, sier Grini.

Nora Mørk er klar i talen.

– Hun er verdens beste. Hun er kronen på verket, dronningen Henny Reistad, sier Mørk.

1 / 8















Det sto 25–25 etter den første ekstraomgangen. Henny Reistad klemte in si 10. og 11. scoring. Norge klarte ikke å stå mot scoringer fra Anne Mette Hansen og Rikke Iversen. Men hadde et initiativ de hadde manglet i 59 minutter av semifinalen.

Nora Mørk startet den andre med en feil. Henny Reistad fløy inn en ny norsk ledelse. Mie Højlund utlignet, men Reistad sørget for 26–27 med en ny suveren scoring.

– Det blir en stressende match hvor man henger etter hele tiden. Det gjør det ekstra imponerende hvordan de klarer å kjempe seg til muligheter og snu det. Heldigvis har vi Henny Reistad som går rett og skyter, sier Kjersti Grini til VG.

Maren Aardahl ble utvist, men Vilde Ingstad skaffet Norge straffekast for tredje gang denne hete kvelden på Jylland.

Reistad feide inn mål nummer 14 for kvelden. Danmark hadde 50 sekunder på å redde nok en ekstraomgang. Med syv angrepsspillere mot Norges fem i forsvar. Dramaet flyttet seg klokken, som var i ulage. Det endte med utligning på straffe av Kristian Jørgensen.

Så satte Henny Reistad spikeren i kista!

– Er det mulig? utbrøt TV 3-kommentator Gunnar Pettersen på direkten.

Selv en VAR-sjekk kunne ikke stoppe dramaets dronning.

– Det var helt rått. Hun stiger bare i nivå utover i kampen, og i de ekstraomgangene så funker alt hun gjør, sier en imponert Stine Bredal Oftedal til VG.

1 / 3





Det startet med et dansk åpningssjokk.

Danmark splittet opp det norske forsvaret til pinneved.

Strekspiller Kathrine Heindahl herjet med fire scoring de første seks minuttene.

– Vi blir spilt ut av hallen, hylte Viaplay-kommentator Daniel Høglund.

– Et norsk forsvar med ganske mye kaos, fulgte ekspert Gunnar Pettersen opp.

Hva gjorde Thorir Hergeirsson?

Han tok time out etter seks minutter og 48 sekunder.

Krisestarten ble snudd med tre kjappe scoringer. Men Danmark rykket bare fra igjen.

Keeper Katrine Lunde reddet ikke mer enn ett skudd. Mens Henny Reistad tok en pause på benken etter en svært blek start. Hun kom tilbake med tre scoringer.

Før hun smalt hodet i hallgulvet og måtte ut igjen.

Silje Solberg-Østhassel kom inn og reddet etter hvert tre skudd – inkludert en straffe. Men det hjalp ikke stort.

Ingen marginer gikk Norges vei. Nora Mørk og Stine Skogrand bommet på straffer. Stine Bredal Oftedal og Solberg-Østhassel bommet – fra egen banehalvdel – på åpent dansk mål.

Danmark-keeper Althea Reinhardt var omgangens store spiller. Hun ledet 8–4 over de norske superkeeperne. Mens Danmark ledet 14–9 ved pause.

Det kunne virke kjørt.

HODESMELL: Henny Reistad scoret tre på rad for hardt pressede Norge, men måtte gå ut etter å ha slått hodet i hallgulvet seks minutter før pause. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Reistad kom tilbake på banen fra start i 2. omgang. Hun startet med å gjøre en feil før Maren Aardahl ble utvist. Det lovet ikke godt.

Men så smalt Camilla Herrem smalt inn omgangens og sitt første mål fra venstrekanten.

Før Thale Rushfeldt Deila – ny på banen – dundret gjennom det danske forsvaret. Norge vat utvisningsperioden 2–0. Så reduserte Stine Bredal Oftedal til 14–12 godt assistert av Reistad.

Nytt håp.

Den danske krigeren Kathrine Heindahl måtte hjelpes av banen etter en angrepsfeil av hjemmelaget. Reistad måtte ta seg en pause på benken etter en ny scoring, men Bredal Oftedal – pluss godt forsvarsspill – holdt Norge inne i kampen.

Men Ingvild Bakkerud traff ikke som Reistad. Hun dundret ballen av sted i 96 km/t. Men Reinhardt reddet.

Henny Reistad kom tilbake med scoring og snart var det klart for duell Med Sandra Toft fra straffemerket. Høyrearmen fra Lommedalen flikket ballen inn. Danmarks ledelse var redusert til 18–17. Det var 14 minutter igjen på klokken.

Dramaet nærmet seg crescendo.

Danmark kjørte i avslutningen på med syv mot seks i angrep for å berge plassen i VM-plassen. De lykkes med å beskytte ledelse inn i de siste fem minuttene.

Thorir Hergeirsson tok time out med fem minutter og 49 sekunder igjen. Danmark ledet 22–20. Men Camilla Herrem klarte ikke å få ballen forbi Danmark-keeper Althea Reinhardt.

Boxen kokte før Stine Skogrand reduserte til 22–21 fra motsatt kant. Herrem skaffet Norge straffe på en kontring. Dermed utlignet Henny Reistad til 22–22. Norge vant igjen ballen. Reistad spilte opp Sanna Solberg-Isaksen til den første norske ledelsen i kampen 57 sekunder før slutt.

3,8 sekunder før slutt ble hun utvist. Kristina Jørgensen reddet ekstraomganger. Ballen gikk i mål. Ekstraomgangene var et faktum.

VG-børsen

Silje Solberg-Østhassel 7

Katrine Lunde 5

Maren Aardahl 5

Stine Skogrand 5

Nora Mørk 6

Stine Bredal Oftedal 7

Kari Brattset Dale 4

Kristine Breistøl 3

Vilde Ingstad 7

Ingvild Bakkerud 3

Kristina Novak –

Camilla Herrem 5

Sanna Solberg-Isaksen 5

Henny Reistad BB 10

Emilie Hovden 3

Thale Rushfeldt Deila 5

Thorir Hergeirsson (trener) 7