Drøyt tre minutter på overtid dukket hun opp etter en corner og dundret ballen i Lyon-nettet – og sørget for en Brann-bragd.

– Det er en helt sjuk følelse. Foran fansen og alt. Det er utrolig, sier Gaupset til TV 2.

– Ballen lander rett foran meg, og jeg tenker bare at jeg må få den i mål.

Alt tyder på at Brann følger Lyon til kvartfinalene i Champions League.

– Brann spiller på europeisk nivå, sier TV 2-ekspert Yaw Amankwah.

Signe Gaupset har utlignet, og de andre spillerne tar opp jakten på henne. Til høyre Nora Eide Lie. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

– Bergensere er noe for seg selv! De bildene som leveres fra tribunen og feiringen med spillerne er de råeste jeg har sett på norsk jord for et kvinnelag. Fantastisk prestasjon og for en enorm støtte. Så utrolig fortjent med poeng mot et av verdens beste lag! skriver NRK-ekspert - og tidligere Brann-spiller - Carl-Erik Torp på X.

– Det må være en historisk kveld. Det har vært mye stang ut for norsk fotball til nå i år, sier fotballpresident Lise Klaveness til TV 2.

Etter at Brann hadde yppet seg de første minuttene, endte det med en marerittstart da Lyon tok ledelsen. Ellie Carpenter la inn, og Amel Majri skjøt ned i Aurora Mikalsens venstre hjørne. 0–1.

Like etterpå var det klart for mål nummer to til Lyon da Marit Bratberg Lund var skyld i straffe. Landslagsspiss Ada Hegerberg overrumplet landslagskeeper Aurora Mikalsen med et kjapt straffespark. 0–2.

Hegerberg er dermed oppe i 62 mål på 65 kamper i den prestisjefulle turneringen. Ingen i verden er bedre. Nummer to, Anja Mittag, står på 51 mål – og hun har lagt opp.

Men Brann slo tilbake. Drøyt halvtimen var gått da Justine Kielland fanget opp en Lyon-klarering – og dundret ballen opp i krysset til 1–2.

Ada Hegerberg (t.h.) og de andre Lyon-spillerne protesterer mens de belarusiske dommeren leter i brystlommen etter det røde kortet for å gi det til Lindsey Horan. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Etter drøyt 50 minutter fikk Lyons Lindsey Horan direkte utvisning. Først dyttet hun litt til Karoline Haugland, så pratet hun trolig på seg det som etter hvert ble et rødt kort. Lyon-spillerne omringet belarusiske Volha Blotskaya og protesterte voldsomt – men hun sto på sitt.

– Vi vet ikke hva som er blitt sagt, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Plutselig var Brann én spiller mer – og den kraftige vinden i ryggen.

– Vi prøvde å presse på etter at de ble én spiller mindre, sier Brann-trener Martin Ho.

Med 11 mot 10 dundret Nora Eide Lie ballen mot krysset, men stjernekeeper Christiane Endler klarte med nød og neppe klarte å slå ballen i tverrliggeren. Deretter måtte en Lyon-spiller redde på streken etter at Endler glapp ballen på en corner.

SKADET: Marthine Østenstad forlater banen i tårer. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

De siste minuttene begynte det å snø i Åsane. Mbock Bathy var veldig nær å heade ballen i eget mål. Deretter presterte Endler en kjemperedning – før Gaupset utlignet. Da hadde Ada Hegerberg forlatt banen.

Hun spilte fra start for Lyon, mens søster Andrine måtte finne seg i å sitte på benken for Brann. Marthine Østenstad måtte forlate banen i tårer etter det som trolig var en strekk.

Aldri før har et norsk lag kommet seg til Champions League-gruppespillet.

Lyon har vunnet Champions League åtte ganger siden 2010 – seneste i 2021/2022-sesongen. Sist ble de utslått av Chelsea i kvartfinalen.

PS: Den andre kampen i gruppen, mellom Slavia Praha og St. Pölten, er utsatt som følge av skytetragedien i Praha torsdag.