Langrenn praktiserer allerede like premiepenger internasjonalt. Styreleder Åsne Havnelid garanterer at det blir slik også for kombinert og hopp i VM.

– Selv om ikke FIS er villige til å gå så langt, og dekke sin andel, så kommer vi til å gjøre det uansett. Vi har allerede hatt diskusjoner med det internasjonale skiforbundet rundt dette, opplyser Havnelid.

I intervjuet med VG har hun ikke eksakte tall på hvor mye dette vil koste.

– Men det handler om flere millioner kroner. Det må vi være villige til å sette av. For dette er viktig, mener hun.

Under fjorårets VM fikk de mannlige hopperne mer enn 280 prosent av det Maren Lundby og jentene utbetalt i premiepenger. I kombinert var forskjellen enda grellere. De norske VM-arrangørene mener at det ikke kan fortsette.

– Helt nydelig. Det er slik det blir endring. Jeg er veldig glad for at VM i Trondheim går foran. Flere steder burde det ha vært et satt et slikt krav for å få mer likestilling i idretten, sier Maren Lundby til VG.

Premiepenger i Planica 2023 Vis mer ↓ NTB omtalte premiepengene for Planica-VM 2023 slik: I hver av de individuelle konkurransen delte hoppgutta på 884.000 kroner. Hoppjentene lå langt bak med 315.000. Langrenn, der kvinner og menn fikk det samme i bonuser, fikk det det største løftet siden 2021-VM. Det betyr premiesum på 616.000 i hver individuelle konkurranse. I kombinert var forskjellene markante. Guttas pott i hvert individuelt renn, lå på 406.000 mot jentenes 160.000. I lagkonkurransene hopp fikk gutta hele sju ganger så mye i premiepenger som jentene.

Den nylig abdiserte hoppdronningen deltok mandag sammen med Havnelid på seminaret «Kvinnelige toppidrett i Norge – Herreidrett light?» i Oslo.

– Dette er på tide og slik det skal være. Rammebetingelsene er så viktige for å gi de samme mulighetene for jenter som for gutter. Disse utøverne lever av sporten og aller mest av de pengene de hopper inn, sier Maren Lundby.

VM-LEDER: Åsne Havnelid er styreleder for ski-VM i Trondheim 2025. Foto: Jostein Overvik

VG avslørte i 2020 den hemmelige kontrakten som viser hvordan FIS vekter de forskjellige VM-øvelsene. Verdien av renn der kvinner deltar ble satt generelt lavere enn renn for herrer. Hopprennet i stor bakke for menn toppet listen fulgt av flere herreøvelser.

I bunnen av lista ligger fire kvinneøvelser med én prosents verdi:

Hopp, kvinner lagkonkurranse

Kvinnenes 10 km langrenn

Kvinnenes lagsprint i langrenn

Kvinnenes kombinertkonkurranse

Maren Lundby, med to VM-gull og til sammen 10 VM-medaljer, anslår at hun har tjent en tredjedel av summene som en mann med samme suksess i bakken.

– Føler man seg mindreverdig?

– Jeg har aldri tenkt sånn på det. Vi har alltid fått høre at det handler om markedskreftene, sier Maren Lundby.

Åsne Havnelid referer til samme årsak. Styrelederen opplyser at «eiere, styret og administrasjonen» i Trondheim 2025 ikke aksepterer at det er slik.

– Et sted må vi begynne. Dette er besluttet for VM i Trondheim. Vi ønsker å gå foran og jeg håper at man på sikt i andre konkurranser internasjonalt vil premiere kvinner og menn likt. Det er mange idretter der dette har begynt å jevne seg ut, sier Åsne Havnelid.

Hun viser til debatten som var om like godtgjørelse for herre- og kvinnelandslaget i fotball for syv år siden.

– Da gjorde jo Norges Fotballforbund noe med den forskjellen, poengterer hun.

– Ved å gå foran og utfordre på dette, så tror jeg forhåpentligvis flere vil følge etter. Vi må tørre å gjøre slike valg. Prestasjonene er like gode på kvinnesiden, mener Åsne Havnelid.