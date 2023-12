Den nederlandske yndlingen var tilbake på vinnersporet under verdenscupen i Norge. Leerdam vant sin 19. seier av 20 mulige på 1000 meter siden OL-sølvet i Beijing.

Den 182 cm høye stjernen møter VG med et stort smil.

– Hvordan er det å være skøytesportens postergirl?

– Jeg vet ikke. Jeg gjør bare greien min og ønsker å inspirere folk. Spesielt de yngre. Jeg vil inspirere dem til å gå på skøyter, trene, få gode mål og jobbe for å nå dem. Det er det viktigste, tenker jeg.

HI JAKE: Jutta Leerdam snakker alltid kjæresten Jake Paul etter løp. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Hun har nettopp snakket med Jake Paul på telefonen fra indre bane i Sørmarka Arena. Hun har fire millioner følgere på Instagram. Han har 25 millioner.

Jake Paul (26) har som storebroren Logan Paul (28) bygd seg opp på YouTube.

– Jeg snakker alltid med han etter løpene. Han er alltid superstøttende. Han er alltid stolt av meg. Spesielt på fredag da jeg vant, ler hun.

Jake Paul har også bygget seg opp som bokser. Sist vinter tapte han på en delt avgjørelse for Tommy Fury i en mye omtalt fight i Saudi-Arabia.

Amerikaneren har vunnet alle andre kamper. 15. desember er han tilbake i ringen.

– Dessverre kan jeg ikke være til stede. Jeg skulle gjerne støttet ham, men må fokusere på meg selv. Jeg har løp frem til mars måned. Han vet det. Men jeg skal heie på ham på avstand, sier Leerdam.

Hun planlegger å be hjem venner for å se kampen, men tror den kan bli en påkjenning.

– Hvert slag treffer også meg. Uhh. Det er ikke så bra.

– De treffer deg i hjertet?

– Ja, seriøst. Det er hardt å se på. Men jeg er så stolt av ham. Han gjør det supergodt og har jobbet helt crazy hardt for det, sier hun.

– Er kjæresten din viktig for idrettskarrieren din?

– Ja, hundre prosent. Han gjør meg lykkelig og når du er lykkelig så går du alltid bedre på skøyter. Det er det viktigste og fineste i livet, mener hun.

SEIERSMASKIN: Jutta Leerdam har vunnet 19 av sine 20 siste løp på 1000 meter. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Det er ikke bare at han heier på meg. Han er supersøt. Han vil at jeg skal vinne og er en vinner selv i kropp og sjel. Det samme som meg, legger hun til.

I høst var amerikanske Jake Paul flere uker i den nederlandske skøytemetropolen Heerenveen med hele sitt team av trenere, fysioterapeuter og kamerafolk. Bokseren trente i fasilitetene rundt arenaen Thialf.

– Ja, han planlegger alt ut ifra å få se meg. Det er så fint. Han gjør en innsats og det er jeg veldig takknemlig for, sier hun.

Jutta Leerdam har sin egen karriere å tenke på. Hun tapte OL-gullet på 1000 meter til Miho Takagi i 2022. Så vant nederlenderen 18 løp på rad før japaneren igjen slo henne i Beijing i november. Men i Stavanger var Jutta Leerdam tilbake på topp.

EN HARD NEGL: Sprinteren Jutta Leerdam har nesten ikke vært mulig å slå på 1000 meter de siste årene. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Målet er å bli dobbel verdensmester denne sesongen. Både i sprint sammenlagt og på 1000 meter som enkeltdistanse. Det hadde vært fint. På lengre sikt vil jeg bli olympisk mester, sier hun.

Leerdam havnet 17 plasser og nesten tre sekunder foran det norske lederen av langdistansene i verdenscupen

– Hun skaper i hvert fall blest og oppmerksomhet. Så det er fint det, sier Ragne Wiklund.

– Kunne du ha gjort det på samme måten?

– Det er klart jeg kunne. Men det har jeg ikke så mange intensjoner om å gjøre, smiler hun.

– Hvorfor er Jutta Leerdam så populær?

– Fordi hun har utseendet, fordi hun er sterk, fordi hun vinner, svarer Renze Lolkema i De Telegraaf.

Skøytereporteren til Nederlands største avis mener at det sportslige henger sammen med markedsverdien.

STOR PÅ NETT: Jutta Leerdam har fire millioner følgere på Instagram. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Hun er ikke bare stor på grunn av sitt ytre, men også på isen. Det gjør henne helt spesiell. For du må jobbe hardt for å hele deg på høyt nivå i hvert eneste løp, mener Lolkema.

– Hvordan håndterer hun stjernestatusen?

– Ved å poste alt hun gjør på internett. Hun er stor der. Hun er god til å posere. Uansett om det bare er selfies med fansen, svarer han og legger til:

– Kombinert med Jake Paul så er det komplett utrolig hvilken markedsverdi hun har fått.

De Telegraaf journalisten forteller at pressen på treningsleiren i Italia før sesongen ble nektet å ta bilder av henne.

Renze Lolkema tror ikke forholdet til Jake Paul blir et problem for hennes videre karriere på isen.

– Juttas trener Jac Orie sier han at Jake er fascinert av måten Jutta gjøre seg klar for sine løp. Hun trener selvsagt annerledes enn ham. Men Jake Paul er åpen for det. Han dømmer ikke. Han virker å ha en gode relasjon til ledelsen i laget hennes, Team Jumbo-Visma.