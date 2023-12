Storhamar hadde på forhånd syv strake seirer mot Vålerenga hjemme i «fjøset».

– Denne matchen har alt, fastslår Erik Follestad på TV 2-sendingen.

– Det var digg å sette den, sier Martin Johnsen til TV 2.

– Vi viste karakter, sier Vålerengas Andrew Nielsen til TV 2. Han benekter at han bet Martin Johnsen underveis i kampen.

– Det er ganske tydelig at han biter, mener Johnsen i TV 2- intervju.

Stian Solberg sendte Vålerenga i ledelsen, men det tok bare sekunder før Adrian Saxrud Danielsen utlignet til 1–1 for Storhamar før den første pausen.

Peter Quenneville gjorde både 2–1 og 3–1 for Storhamar i midtperioden - men det tok bare ti sekunder etter den siste scoringen før Jørgen Karterud reduserte til 3–2 for Vålerenga.

Tidlig i tredje periode utlignet Vålerenga etter fint spill som endte med at Mathis Olimb satte pucken bak Storhamar-målvakten Markus Stensrud.

Men Storhamar scoret i seks mot fem til 4–3 midtveis i tredje periode. Jacob Berglund scoret for tredje match på rad mot Vålerenga da han fikk stå utilgivelig alene og skyve pucken forbi keeper Tobias Breivold.

Åtte minutter før slutt fikk Vålerengas Oskar Ekelund to ganger to minutter - og la dermed grunnlaget for at Storhamar kunne lukke kampen. Men Vålerenga red av stormen - og fikk muligheten i overtall da Storhamars Samuel Solem måtte gå i fryseboksen like etterpå.

Plutselig var det «stille i fjøset» da Andrew Nielsen leverte en eventyrlig pasning og Sander Thoresen utlignet til 4–4 for Vålerenga. Dermed måtte forlengelse til.

– Jeg hadde U før matchen, sier TV 2-ekspert Erik Follestad.

I forlengelsen hadde Tobias Breivold en mektig redning for Vålerenga, som de siste 1.11 min. kunne spille i overtall, uten at det ble seiersmål.

Ingen av lagene klarte å score på de ni første straffene. Både Storhamars Markus Stensrud og Vålerengas Tobias Breivold storspilte som målvakter.

På det tiende forsøket lyktes endelig Storhamar ved Martin Johnsen.

Dette er første gang Storhamar taper på hjemmeis denne sesongen.

Hjemmelaget vant i begge de to første kampene mellom disse lagene i serien denne sesongen. Storhamar vant 4–0 på Hamar, mens Vålerenga vant 4–1 på Jordal.