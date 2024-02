Derfor har retten i Hokksund tatt grep for å hindre at det skal være mulig for Russland å spore hvor han befinner seg.

Rodtsjenkov var mannen som avslørte den systematiske russiske dopingen fram og under Sotsji-OL i 2014.

Av frykt for sitt liv rømte han fra Russland i 2015. Ikke lenge etter ble to tidligere ansatte i den russiske antidopingorganisasjonen Rusada funnet døde. Nå bor Rodtsjenkov på hemmelig sted i USA.

Mens rettssaken til nå har vært mulig å se på video, blant annet til hjelp for media, blir det ikke slik når russeren skal i ilden.

– Når Rodtsjenkov skal forklare seg, så kommer vi ikke til å ha en åpen link. Det handler om mer sikkerhetsmessige sider, med tanke på sporing og så videre, sa dommer Vidar Toftøy-Lohne i retten torsdag.

– Pressen må komme hit hvis de skal følge forklaringen.

Slik så Grigorij Rodtsjenkov ut før han rømte til USA. Foto: Netflix / Netflix

Dommeren forklarte:

– I forbindelse med innkallelsen av vitner, kom det en henvendelse fra USA om at det var et ønske at det skulle være slik.

– Han kommer da ikke til å synes på video av de samme sikkerhetsårsakene.

Aktor Marianne Djupesland fortalte at han heller ikke vil være synlig for retten når han snakker. En av russerens advokater vil være til stede for å kunne bekrefte at det faktisk er Rodstjenkov som snakker.

Rodtsjenkov er tidligere leder for dopinglaboratoriet i Moskva. Han ble verdenskjent gjennom den Oscar-vinnende filmen Ikaros. Rodtsjenkov har rømt fra Russland etter å ha fortalt om et systematisk og statsfinansiert juks med doping. I dag lever han på hemmelig adresse i USA, i frykt for eget liv. Flere granskninger, også initiert av IOC, anser i dag russeren for å være et meget troverdig vitne.

I russisk idrett blir Grigorij Rodtsjenkov omtalt som en «forræder» fordi han avslørte dopingen i forbindelse med Sotsji-OL.

– Dette er en forræder – hva annet kan du kalle ham? Rodtsjenkov er en idiot, han har sertifikat på at han er gal, uttalte Aleksandr Tikhonov til RIA før Besseberg-saken startet.

Også OL-helten i synkronsvømming, Svetlana Romasjina, er klar på dette:

– Selvfølgelig er han en forræder, sa hun i 2021, ifølge sports.ru.