Ifølge VGs opplysninger skal det siste budet fra tsjekkiske Sparta Praha være på rundt 25 millioner kroner. Det melder også Stavanger Aftenblad.

Det skal være på det nivået Viking krever for å selge midtbanejuvelen, som fikk landslagsdebuten under pappa Ståle Solbakkens ledelse i sommer.

Agent Atta Aneke har ikke besvart VGs henvendelse.

Vikings sportssjef Erik Nevland sier i en SMS til VG at han ikke kan kommentere på nåværende tidspunkt.

Tidligere denne uken meldte Stavanger Aftenblad at tsjekkerne hadde fått et bud på 20 millioner kroner avslått, men at Solbakken trolig selges denne uken.

Det siste budet til Sparta Praha skal være minst like godt som budet Viking avslo fra den italienske Serie B-klubben Pisa i sommer.

Mandag skal partene ha blitt enige. Ifølge Stavanger Aftenblad er Solbakken på vei til Tsjekkia mandag, og må gjennom medisinsk test før han offisielt blir presentert som Sparta Praha-spiller.

Markus Solbakken har tidligere vært i Praha for å se nærmere på forholdene.

Klubben trenes av den tidligere FC København-assistenten Brian Priske, som i 2016 ble ansatt av Ståle Solbakken i nordmannens tid der. Året etter fikk han sparken etter uenigheter med den tidligere FC København-treneren.

Viking starter oppkjøringen 11. januar, mens Sparta Praha møter Galatasaray i playoff til utslagsrundene i Europa League.

Solbakken fikk A-landslagsdebuten i privatlandskampen mot Jordan 7. september.

I tillegg spilte han 27 seriekamper for Viking i 2023, etter at han signerte i januar 2022. Totalt har han 62 kamper og tre mål.