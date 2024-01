– Fryktelig godt, sier Valnes om milepælen.

Han feiret seieren med en spinnvill runde med en flaske bobler på stadion, spruten sto og Valnes lo.

Det var blytunge forhold og masse bløt snø på stadion som skal huse OL i 2026. Derfor var det umulig å gå fra, og det ble en spurt som passet Valnes perfekt.

Han kom i tredjeposisjon inn på oppløpet og knuste William Poromaa og Cyril Fähndrich på en tredjeplass. Det er sveitserens første pallplass i verdenscupen.

– Det var en merkelig spurt... Jeg var klar til å bare dundre løs på oppløpet og slippe alt løs, men det var så sug i snøen, sier Valnes.

– Da ble det å vente, vente og vente... Det var ubehagelig at man følte at man gamblet på den måten. Men det var smart, og da jeg slapp løs, hadde jeg masse igjen i armene, utdyper Valnes.

Harald Østberg Amundsen leder med ett minutt og 34 sekunder foran søndagens avslutning. Valnes er nummer to. Han tror det er umulig for noen å slå Østberg Amundsen i sammendraget.

– Da må et uhell skje, ja det må det. I forhold til meg, så er han en mye bedre skøyter og en mer typisk motbakkemann enn det jeg er. Det er større sjanse at noen andre tar ham enn at jeg gjør det, sier Valnes til VG.

Mest sannsynlig må ski, staver, armer eller ben brekke om Østberg Amundsen ikke står øverst på pallen og henter rundt én million kroner for sammenlagtseieren.

– Harald har en ganske grei posisjon akkurat nå, sier Valnes og ler på landsmannens vegne.

Østberg Amundsen har gått opp bakken før.

– Jeg vet hvor jævlig det er, jeg må treffe med disponeringene. Jeg må tørre å ha lave skuldre og ikke gå altfor hardt i starten. Jeg skal gi det jeg kan, jeg tror jeg kan gå greit opp bakken, sier sammenlagtlederen til VG.

Amundsen knakk staven mot slutten.

– Det ble høyt stressnivå på slutten da det ble et fall og mye kaos. Men jeg fikk byttet rask slik at det gikk greit. Det viktigste var å komme seg i mål uten altfor store tabber, sier Amundsen.

Martin Løwstrøm Nyenget er nummer tre i sammendraget, åtte sekunder bak Valnes.

Tour de Ski, sammenlagt Vis mer ↓ 1. Harald Østberg Amundsen 2. Erik Valnes, + 1,34 3. Martin Løwstrøm Nyenget, + 1,42 4. Hugo Lapalus, + 1,47 4. Friedrich Moch, + 1,47 6. Beda Klee, + 1,51 7. Henrik Dønnestad, + 1,57 8. Jens Burman, + 2,49 9. Pål Golberg, + 3,12 10. Antoine Cyr, + 3,20

Svenske Jens Burman tok baklengs salto i en av de siste utforkjøringene og tapte noen verdifulle sekunder.

Han ble et av flere ofre for at et stort felt jaktet topplasseringer.

Herrene skal ut i monsterbakken klokken 15.45 søndag.