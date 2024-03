Casper Ruud (25) fikk knalltøff motstand i den energiske amerikaneren Ben Shelton (21). Men etter å ha fått seg en støkk svarte Ruud på strålende vis. Nå venter Holger Rune (20) i semifinalen.

– Det kommer til å bli kjempetøft mot Holger. Han forbedrer seg hele tiden. Det er morsomt å se utviklingen hans. Jeg skal gi alt, sier Ruud etter kampen på TV 2s sending.

Det ble et svært jevnt førstesett med mye godt spill fra begge to. De to var nærmest ikke mulige å skille og settet gikk til tiebreak. Ruud hadde settball på stillingen 6–5 i tiebreaket på egen serve, men den unge amerikaneren vartet opp med en strålende backhand-retur.

Det gjorde at Shelton fikk momentumet på sin side og vant til slutt tiebreaket 9–7.

– Det er veldig vanskelig. Han har en av de beste servene på touren. Jeg hadde ingen anelse hva jeg skulle gjøre i det første settet, sier Ruud.

ENERGIBOMBE: Ben Shelton feiret heftig da det første settet var i boks. Foto: RODRIGO OROPEZA / AFP / NTB

Det neste settet ble også veldig tett, men på stillingen 4–4 våknet Ruud. Nordmannen fikk servebruddet og kunne dermed serve inn det andre settet.

Og det gjorde han med stil ved å ta et rent servegame. Kampen gikk dermed til et avgjørende sett.

På Sheltons serve på stillingen 2–2 i det tredje settet leverte Ruud et strålende returgame. Nordmannen slo noen vinnere som fikk publikummet i Mexico til å reise seg. Ruud brøt like godt amerikaneren blankt.

Nordmannen holdt serven ut gamet og etter to og en halv time sikret han med det seieren.

– Det blir veldig morsomt å møte Holger, vi har jo hatt en del møter. Jeg skal gi alt, sa Ruud.

Det har vært en oppløftende start på sesongen i det som tidvis var en litt trå fjorårssesong. Far og trener Christian Ruud mener det er flere ting som sitter bedre nå.

– Casper spiller bra nå med både forehand og backhand. Serven har også vært bra siste to kamper, sier Christian Ruud til VG.

Ruud har vist oppløftende spill den siste tiden etter å ha kommet til finalen i Los Cabos, der han tapte mot Jordan Thompson.

Nå venter altså en semifinale i ATP 500-turneringen i Acapulco. Motstanderen er selveste Holger Rune, som vant over Dominik Koepfer i sin kvartfinalen.

De to har hatt noen heftige dueller tidligere. Ruud har hatt overtaket i de seks gangene de har møttes ved å vinne fem av kampene.