– Jeg har aldri vunnet på Beitostølen før. Det er første gang. Det er jo litt stas det òg, sier Weng til NRK.

Weng var i mål 4,7 sekunder foran Øyre Slind. Det var 35-åringen som ledet med cirka 2,5 kilometer igjen, men Weng avsluttet råsterkt.

– Det er et av de beste løpene hun har gått på lang, lang tid, sier NRK-kommentator Jann Post.

– Teknisk sett har hun kanskje aldri gått bedre, sier ekspertkommentator Torgeir Bjørn – og slår fast:

– Heidi Weng er tilbake!

BLE TOER: Astrid Øyre Slind tok annenplassen bak Heidi Weng. Foto: Geir Olsen / NTB

Det var i begynnelsen av 2022 at Weng falt på isen og pådro seg en hjernerystelse. Den har preget henne i lang tid.

Før rennene på Beitostølen i fjor fikk hun så påvist krystallsyke. Senere endte hun opp med å bryte VM i Planica.

– Dette gleder meg veldig. Hun har hatt noen år nå hvor ting har buttet imot. Hun har slitt veldig mye med den hodeskaden hun fikk. Dette vet jeg betyr enormt mye for Heidi, sier NRK-ekspert Therese Johaug – som var Wengs lagvenninne i en årrekke.

Øyre Slind svarer «nei» på spørsmål om det var en bitter annenplass.

– Det her er et føle-på-formen-renn, og den er bra. Så håper jeg Heidi er i bra form, for da lover det godt for meg. Så får jeg heller prøve å ta igjen de sekundene neste renn, sier 35-åringen til VG.

Hun gleder seg over Wengs seier.

– Jeg synes det er kjempeartig at hun er tilbake. Hun har vært en av Norges beste skiløpere i ti år. Jeg unner henne at det sprudler litt og at hun synes det er artig å gå skirenn. Det er bra å se, sier Øyre Slind.

FIKK DET TUNGT: Kristine Stavås Skistad endte til slutt på 42. plass. Foto: Geir Olsen / NTB

Selv kaller Weng seieren for «en opptur».

– I dag var egentlig målet å holde igjen hele tiden. Jeg har en litt ivrig familie som heiet noe helt sinnssykt. Du skulle tro at det var VM. Men jeg tenkte: «Jeg skal ikke høre på det. Jeg skal gå rolig. Jeg skal ikke stresse, for det har jeg gjort nok av», sier Weng til NRK.

Planen funket. Etter å ha vaket mellom 10 og 15 sekunder bak teten i store deler av løpet, satte hun opp farten og vant til slutt komfortabelt.

– Nå kan jeg prøve å senke skuldrene inn mot neste helg. Beito er en løype som jeg synes er vanskelig å gå. Jeg klarer å roe meg og ikke tenke på sekundering. Det tror jeg traff meg i dag. Jeg er fornøyd med det, sier Weng.

Under fredagens sprint var det Kristine Stavås Skistad som trakk det lengste strået. Lørdag gikk hun i mål over tre minutter etter Weng.

– Jeg er ikke så veldig fornøyd i dag. Det gikk tungt fra start. Det var tungt å være meg i dag, sier Stavås Skistad til NRK.

Stavås Skistad sier at hun prøver å utvikle seg til å bli en bedre distanseløper.

– Jeg hadde håpet på en litt bedre dag. Jeg er nok avhengig av å være i ganske god form for å gå godt på distanse, sier sprintstjernen.

Herrene skal gå sin 10 km rett etter kvinnene.