Nettstedet viser til kilder som skal være kjent med planene.

Liverpool skal ha takket nei til et fremstøt fra Amazon og deres «All or Nothing»-serie i 2018. Der har man tidligere fått et innblikk i garderoben til blant andre Manchester City, Tottenham og Arsenal.

Denne gangen skal imidlertid Klopp og co. være mer positive. Klubben ble også fulgt av et TV-team i 2012 - da Brendan Rodgers var manager - for en serie som fikk navnet «Being: Liverpool».

Liverpool, som eies av Fenway Sports Group og topper Premier League-tabellen, ønsket ikke å kommentere saken, skriver Bloomberg.

Ifølge kildene til nettstedet er det ikke sikkert at samtalene vil føre til en avtale.

