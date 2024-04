KFUM-trener Johannes Moesgaard fyrte løs til TV 2 etter å ha vært i garderoben i pausen.

– Jeg sa ingen ting. Jeg ropte. Det vi gjør i egen boks holder ikke eliteseriestandard i det hele tatt, sa han og la til:

– Det går ikke!

Momodou Njie mener pasningslegger Logi Thomassens støvel var farlig nær hans eget hode i forkant av mål nummer to. KFUM-stopperen rykket med hodet.

Dommer Svein Tore Sinnes dømte mål, og ikke «høyt spark» på islendingen.

– Jeg vil ikke si noe jeg ikke skal si. Men jævlig frustrerende, meldte Njie i pausen.

– Ja, det er høyt spark. Men du må ofre tenna. Den må du ta i ansiktet. For da blåser dommeren, hevdet en hissig Moesgaard. Han mente etter kampen at KFUM ikke var «mannfolk» og ikke fikk betalt for mye godt spill.

Det tok bare fem minutter før det smalt fra Strømsgodset. Et veldig fint angrep ga en drømmestart for laget til tidligere KFUM-trener Jørgen Isnes.

0–1: Godset spilte seg fint fremover. Herman Stengel serverte Marko Farji inne i KFUM-feltet. Farji spilte enkelt tilbake til en umarkert Eirik Ulland Andersen. Den erfarne kantspilleren satte ballen rett inn bak keeper Emil Ødegaard.

På motsatt side måtte Per Kristian Bråtveit ut i full strekk noeen minutter senere. Skuddet kom fra KFUM-spiss Johannes Nunez.

Haitam Aleesami gjorde sin debut for KFUM. 13 måneder etter korsbåndskaden og 12 år etter forrige eliteseriekamp (for Fredrikstad). 32-åringen med 31 landskamper bidro til et bra trykk fra hjemmelaget.

Men det ble med mange cornere. Gustav Valsvik, Jesper Taaje og resten av Godset ryddet opp. Og snart satte drammenserne inn et nytt nådestøt.

TRAFF: Herman Stengel setter inn 2–0. Foto: Lise Åserud / NTB

0–2: Logi Thomassen vippet med en høy støvel en høy ball over KFUM-stopper Njie. Og der sto Herman Stengel. Strømgodsets midtpunkt. Han banket inn kveldens andre.

KFUM fortsatte spillet etter pause. Da kom også uttellingen etter en drøy times spill.

1–2: Simen Hestnes kjempet en ball frem til Petter Nosa Dahl. Hestnes fikk den tilbake og satte ballen i det lengste hjørnet.

Nytt håp for både laget og supporterklubben Profetene.

Nosa Dahl testet Bråtveit med en suser fra 20 meter. Målvakten fikk slått ut til corner.

ENDELIG: Simen Hestnes gratuleres med KFUM-scoringen av Mathias Tønnessen. Foto: Lise Åserud / NTB

KFUM har hentet opp ledelser mot både HamKam og Kristiansund, men etter to uavgjorte kom klubbens første tap på høyeste nivå i Norge. For Herman Stengel var fortsatt på banen.

1–3: Han løp tvers gjennom et åpent KFUM-forsvar på et godt gjennomspill fra Eirik Ulland Andersen. Keeper reddet Stengels første forsøk, men ikke det andre. Strømgodsets rutinerte midtbanemann satte ballen i tomt mål.

Innbytter Teodor Berg Haltvik – sønn av Trine Haltvik – var nær ved å score på slutten. Men det gikk ikke «Kåffas» vei i den andre hjemmekampen på Intility Arena. Den neste – mot Brann 28. april – spilles i KFUM Arena på Ekebergsletta.

Men før den tid skal KFUM ut mot Sarpsborg søndag. Strømsgodset møter HamKam på bortebane.