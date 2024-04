På overtid gikk det et gisp gjennom hele stadion da Branns Ulrik Mathisen fikk seg en grusom smell i en hodeduell og landet stygt på nakken.

Begge lagets spillere vinket febrilsk til seg helsepersonell og båre ble fraktet ut på banen.

Bergens Tidende (BT) skriver at Mathisen ble fraktet vekk i ambulanse fra stadion.

– Han var litt omtåket og følte seg ikke helt bra. Derfor legger vi ham inn til observasjon, sier Vikings lege Øystein Dale til BT.

– Han var ikke helt klar og husket ikke alt som hadde skjedd. Sykehuset gjør en vurdering på hvor lenge han blir værende der, sier legen.

Ambulansen som fraktet Ulrik Mathisen bort fra stadion. Foto: Carina Johansen / NTB

Det tok heldigvis kort tid før Mathisen satt seg opp i sittende stilling. Han gikk av banen av egen maskin og ble byttet av.

Brann-trener Eirik Horneland kommer med en betryggende beskjed om Mathisen etter å ha vært i garderoben:

– Han er litt borte vekk i garderoben nå, men han husker resultatet, når han ble født og hvor han var. Men han husker ikke hva som skjedde, sier Horneland til TV 2.

FEIRET FORGJEVES: Brann måtte ta til takke med 1–1 etter å ha fått «seiersmålet» annullert. Foto: Carina Johansen / NTB

Hele Bergen trodde Bård Finne hadde snudd kampen mot Viking i Stavanger da han rundet keeper og trillet inn 2–1-scoringen.

Finne feiret med en frekk gest mot hjemmefansen og etterlignet siddisene som tørket tårer.

Før kampen kritiserte nemlig Viking - med Zlatko Tripic i spissen - bergenserne for å syte etter tapet for Fredrikstad for en uke siden.

Den feiringen mistet raskt sin verdi. Målet ble annullert for en hårfin offside og snuoperasjonen ble aldri noe av.

– Jeg prøvde meg på en liten en, men når VAR er der så ble den strøket. Så da får vi prøve igjen neste gang, sier Finne til TV 2.

– Det er alltid tight i sånne situasjoner. Det gikk mot oss denne gangen og det er surt.

1 / 4







Det var Viking som først tok ledelsen i et av sesongens høydepunkt for vestlendinger. Derbyet mellom Viking og Brann.

– En fantastisk ramme og fantastisk stemning. Begge lagenes supportere gjør en vanvittig innsats for å lage en fantastisk fotballkamp, sier Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen etter kamp.

Ett ord kunne oppsummere den første omgangen i sola i oljebyen: Kaos.

Det hele begynte med et smell. Bård Finne banket ballen i tverrliggeren etter kun et par minutter, men det var Viking som viste seg giftigst. Etter 20 minutter stupte Lars Jørgen Salvesen inn 1–0 på et innlegg fra Joe Bell.

1 / 4 Brann gjorde sitt for å farge stadion rød søndag ettermiddag.







Samme mann holdt hele Stavanger-by pusten for da han i en duell med Brann-keeper Mathias Dyngeland ble liggende nede. Reprisene viste ekle bilder av kneet som vred seg.

To ganger tidligere har Viking-spissen røket korsbåndet, men denne gangen ristet han smellen av seg og kunne fortsette.

– Jeg var litt redd for kneet mitt, sa han til TV 2 i pausen.

Intensiteten fortsatte over i den andre omgangen, og kampen svingte frem og tilbake.

Et fullstendig rot i Viking-forsvaret etter halvspilt annenomgang utnyttet Brann maksimalt og Blomberg pirket inn utligningen.