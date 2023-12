Det er nå to mann alene i toppen: Carlsen og kineseren Yu Yangyi.

– Jeg spilte veldig solid. Jeg hadde ikke enorme håp om å få til noe, men plutselig gjorde han en feil, sier Carlsen til NRK om det første partiet.

– Det var ubehagelig for ham da klokka begynte å tikke nedover.

Carlsens tidligere VM-motstander Jan Nepomnjasjtsjij kom tirsdag med påstander om at nordmannen blir favorisert med å kunne slappe av i egen lounge mellom partiene.

På X skriver FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) at Carlsen får bruke deres møterom hvis han ønsker - og at han ikke har noen lounge, som han har hatt i tidligere mesterskap i lyn- og hurtigsjakk. FIDE forklarer dette med at Carlsen som verdens beste sjakkspiller får mer oppmerksomhet enn andre spillere.

– Det var spesifisert i år at det ikke var lov å ha laptop mellom rundene, og det har jeg ikke. Tidligere år har jeg til dels hatt tilgang til det. Jeg tror ikke jeg ville ha tatt med den uansett.

Magnus Carlsen har fire ganger vunnet hurtigsjakk-VM - som avsluttes torsdag. Han er også regjerende mester.

Parti 6: Vidit Gujrathi-Magnus Carlsen 0–1

Den fire år yngre inderen er klar for kandidatturneringen neste år - altså kvalifiseringen for hvem som skal spille VM-finalen.

Gujrathi hadde hvite brikker og spilte lenge feilfritt og stillingen var helt jevn. NRK-ekspert Torstein Bae spådde en dramatisk avslutning. Inderen kom etter hvert i akutt tidsnød, og de første feilene kom. Etter et maratonparti vant Carlsen sitt femte strake parti.

Parti 7: Magnus Carlsen-Arjun Erigaisi 1/2–1/2

Enda en ung inder som motstander for Norges sjakkener.

På sitt 17. trekk tenkte Carlsen hele fem minutter og 56 sekunder. Allerede etter 21 trekk ble det remis.

– Jeg vurderte å spille mer aggressivt, men jeg fant ingenting, sier Carlsen til NRK.

Johan Sebastian Christiansen tapte mot åtteåringen Roman Shogdzhiev.

Aryan Tari tapte mot den russiske stjernen Jan Nepomnjasjtsjij i dagens første parti, men vant så over Aleksej Grebnev. Tari har fire poeng etter syv partier. Elham Amar har tre poeng. Det samme har Benjamin Haldorsen.