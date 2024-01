Det fortalte finske Kalle Lähdesmäki (71) og kanadiske Ray Kokkonen (82) i Buskerud tingrett fredag.

– Jeg var forferdet over hele prosessen og ba om å ikke bli gjenvalgt som IBU-revisor, forklarte Lähdesmäki fra vitneboksen i Hokksund.

Han sa at han var skuffet over det han opplevde.

– Jeg opplevde fornærmelser. Vi hørte hva som ble sagt om oss til presidenter og generalsekretærer i ulike land. Jeg ville ikke være med på det lenger, jeg vil heller gjøre noe annet, forklarte finnen.

I forrige uke fortalte VG historien om hvordan alarmen gikk da revisorene, sommeren 2012, fant en kvittering for bilvask i regnskapet som omhandlet president Anders Besseberg.

De ante ikke at presidenten for Det internasjonale skiskytterforbundet disponerte en BMW X5 i Norge, som ble betalt av rettighetsgiganten Infront. IBU selger rettigheter til Infront. En person tilknyttet selskapet har også invitert med Besseberg på eksklusive jaktturer i Europa.

– Vi hadde så mange spørsmål, men fikk aldri noen svar, sa Lähdesmäki i dag.

Han understreket IBU-presidentens lønn og godtgjørelse bestemmes av kongressen, altså alle medlemslandene. Og at det må være åpenhet rundt godtgjørelsen presidenten får.

– Godt styresett innebærer at slike transaksjoner skal være synlige for alle, la han til.

VIL IKKE LA SEG FOTOGRAFERE: Besseberg har bedt om å ikke bli tatt bilde av i retten, slik norsk lov åpner for. Foto: Ane Hem / NTB

– Vi spurte oss selv om denne bilen ble oppgitt til norske skattemyndigheter. På det spørsmålet svarte Besseberg at det ikke angikk oss. Det sa han flere ganger, fortalte Lähdesmäki.

I 2019, etter razziaen mot gården hans, sendte Besseberg et brev til skattemyndigheten der han ba om frivillig retting. BMW-en var en del av denne rettingen. Han erkjenner i dag at han skulle skattet av bilen.

BMW-en som Besseberg disponerte i Norge i perioden 2011 til 2018 er likevel en del av tiltalen for grov korrupsjon. Økokrim mener han fikk en gevinst på 850.000 kroner som følge av at Infront plukket opp hele eller deler av regningen i denne perioden.

– Han inngikk en avtale uten å involvere styret, til sin egen fordel, samtidig som han hadde en ledende stilling og kunne påvirke forhandlinger med Infront og BMW, sa Ray Kokkonen i sitt vitnemål fra Canada fredag ettermiddag.

Kokkonen fortsatte som IBU-revisor også etter 2014, da kollegaen valgte å gi seg.

De to stilte gjentatte spørsmål, og tok også opp Bessebergs bil på IBU-kongressen. Kokkonen tok ordet «korrupsjon» i sin munn foran alle medlemsnasjonene dette året.

– Besseberg ble veldig sint. Han refset meg for å bruke ordet «korrupsjon» på kongressen. Senere sa han at han angret på beslutningen om at revisorer kunne gi muntlige kommentarer på kongressen og at det ikke ville tillates fremover, sa Kokkonen fredag.

TINGRETTEN: Her, i dette bygget i Hokksund, pågår straffesaken mot Anders Besseberg. Han er tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som IBU-president. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Aktor leste også opp hva den tidligere IBU-revisoren har fortalt om Besseberg i politiavhør:

«Han var veldig defensiv når det ble snakk om bilen, så han må ha opplevd at alt ikke var riktig».

I perioden 2012 til 2014 betalte Besseberg selv leasingregningene, før han fikk tilbakebetalt penger fra IBU i Østerrike. Infront tok deretter halve regningen til IBU.

Men etter 2014 - da revisorene for lengst hadde sagt fra - så fortsatte avtalen, men nå i en annen form. Og en setning er ifølge aktoratet tatt ut av den nye bilavtalen med IBU: Setningen som sier at Besseberg skulle disponere en bil, helt uten kostnader.

En østerriksk razzia mot selskapet Infront har gjort at Økokrim kan legge frem hittil ukjente eposter i Buskerud tingrett. Infront-sjef Stefan Krauss - som ikke ønsker å vitne i den pågående rettssaken - sendte en mail til IBUs generalsekretær i april 2013:

«Jeg sender (avtalen om, red. anm.) bilparken vedlagt i en ren utgave. Setningen om presidentens bil er litt endret på grunn av våre interne regler. Til din informasjon, så stilles den fortsatt til disposisjon uten kostnader».

I den nye avtalen gikk regningen rett fra BMW til Infront i Østerrike, og ikke via Besseberg eller IBU.

Aktor i rettssaken mot Anders Besseberg har stilt spørsmål ved om det ble gjort for å skjule bilavtalen for de interne revisorene. For nå gikk pengene utenom IBU-systemet.

Anders Besseberg nekter skyld på alle tiltalepunkter, også for den aktuelle BMW-en. Selv om han erkjenner at han skulle skattet av den fordelen bilen representerte.

– Jeg kan ikke se noen interessekonflikt, sa 77-åringen tidligere i rettssaken.

– Jeg har hatt min private bil hele tiden, samtidig som jeg har hatt en sponsorbil. Kona mi har hatt sin egen bil, og min eneste datter har så vidt meg bekjent aldri kjørt denne BMW-en. Det har ikke vært noen fordeler ved å ha denne bilen, sa han.

PROTESTERTE: Mikkel Toft Gimse, én av Bessebergs to advokater. Foto: Gisle Oddstad / VG

Besseberg erkjenner likevel at han brukte BMW-en privat den siste vinteren før han gikk av, fordi den private bilen han disponerte hadde lade-problemer.

Kokkonen og Lähdesmäki fortalte begge om hvordan de ble «degradert» og mistet den samme tilgangen som tidligere etter å ha stilt gjentatte kritiske spørsmål om BMW-en i perioden 2012 til 2014.

Bessebergs forsvarer, Mikkel Toft Gimse, spurte om det var riktig at de fikk sparken, slik det har blitt hevdet tidligere i rettssaken. Det ble avvist fredag ettermiddag.

AVHOPPER: Grigorij Rodtsjenkov lever på hemmelig adresse i USA, i frykt for at russiske agenter skal ta livet av ham. Foto: Netflix / Netflix

Fredag ble det også klart at aktoratet åpner for å frafalle tre vitner i den pågående saken mot Anders Besseberg. I så fall kan rettssaken, som opprinnelig skulle være ferdig 16. februar, bli komprimert.

Besseberg-forsvarer Mikkel Toft Gimse stilte på nytt spørsmål ved behovet for å innkalle det russiske stjernevitnet Grigorij Rodtsjenkov. Gimse mener dopingvarsleren, kjent fra den Oscar-vinnende filmen Ikaros, ikke har noen relevans til tiltalen som er tatt ut mot Besseberg.

Aktor Marianne Djupesland er uenig og ønsker å la Rodtsjenkov forklare seg. Tingrettsdommer Vidar Toftøy-Lohne anmodet fredag aktoratet om å spisse spørsmålene inn mot den ti punkter lange tiltalen, dersom det blir aktuelt.