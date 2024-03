Kjetil Knutsen forlenger avtalen med Bodø/Glimt til ut 2025-sesongen.

– Det er helt naturlig for meg å forlenge avtalen. Jeg var inne i mitt siste kontraktsår, og i stedet for spekulasjoner og prat om min situasjon, så er timingen for å forlenge veldig god, sier Knutsen til glimt.no.

Knutsen kom til Glimt i 2017 og har nytt stor suksess. Bodø/Glimt har vunnet ligaen i tre av de fire siste sesongene og har også levert gode resultater i Europa. Bergenseren har blitt kraftig linket til Ajax-jobben.

– Vi er svært glad for at Kjetil blir med oss videre. Det bidrar til at vi kan utvikle oss videre og at vi kan ta steg videre sammen, sier daglig leder Frode Thomassen.

Inn mot sesongen fikk Glimt Tromsø-trener Gaute Helstrup inn i trenerteamet.

– Teamet rundt meg er på plass, så nå var det min tur. Jeg mener at det er potensial til å videreutvikle alt som omhandler sport og A-lag til at vi kan ta nye spennende steg. Det blir naturlig å jobbe videre på reisen vi har begynt på.