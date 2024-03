Åpningshelgen har blitt preget av anklagene mot Red Bull-sjef Christian Horner.

Han ble nettopp frikjent i en intern etterforskning og går fri fra anklagene om upassende oppførsel mot en kvinnelig ansatt i Red Bull.

– Samholdet i Red Bull-laget har aldri vært sterkere, sa Horner tidligere i uken.

Horner er gift med tidligere Spice Girls-stjerne Geri Halliwell-Horner. Før lørdagens sesongåpning i Bahrain ankom de to hånd i hånd, og ble møtt av en rekke fotografer og tv-kameraer.

DUKKET OPP: Christian Horner sammen med kona Geri. Foto: ALI HAIDER / EPA / NTB

Tidligere i uken ble det meldt av AP-journalisten Jenna Fryer at det skal ha blitt sendt «Christian Horner-bevis» til andre teamsjefer og haugevis med journalister.

Horner har hele tiden benektet anklagene.

– Jeg respekterte integriteten til den uavhengige undersøkelsen og samarbeidet fullt ut med den hele veien. Det var en grundig og rettferdig undersøkelse utført av en uavhengig advokat, og den har konkludert med å avvise klagen som ble fremsatt, har Horner sagt i en uttalelse.

Viaplay-ekspert Stein Pettersen uttalte på sendingen fredag:

– Formel 1 kan få et omdømmeproblem - med en ny kvinneserie i gang. Så Formel 1 tåler ikke altfor mye usikkerhet rundt dette. Det kan bli et press mot Horner som det er vanskelig å se at han kan stå i.

Kollegaen Thomas Schie fulgte opp:

– Om det som står i de lekkede dokumentene skulle være riktige, har ikke Red Bull så mange valg. Da kan ikke Horner stå i den rollen han har nå.

– Samtidig vil Red Bull få noe å svare for - etter som de har «klarert» ham. Hvis lekkasjene skulle stemme, har Red Bull et forklaringsproblem.

Presidenten i FIA (det internasjonale bilsportforbundet) utelukker at de har noen umiddelbare planer om å granske anklagene mot Christian Horner, men innrømmer at saken er «ødeleggende», melder Financial Times.

Red Bulls Max Verstappen har pole position i sesongåpningen.

Har du sikret deg VGs Formel 1-magasin for 2024? Det kan kjøpes i butikken eller her.