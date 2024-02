– Det var en spøk innenfor IBU at han alltid ville ha med seg prostituerte på ulike arrangementer, sier Carrabre i Buskerud tingrett torsdag kveld.

Han vitnet på videolink fra sitt hjem i Minnesota i USA.

Carrabre er mangeårig styremedlem i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). I 2014 tapte han valget om å bli president i organisasjonen.

I sin rolle som medisinsk ansvarlig, opplevde han utfordringer med å nå gjennom med sin dopingbekymring til IBU-styret og Besseberg.

Han har også vært sterkt kritisk til hvordan hans eget forbund har håndtert den russiske dopingskandalen.

Nå levner han liten ære til Besseberg under den pågående rettssaken der Besseberg står tiltalt for grov korrupsjon som IBU-president.

Så blir han konfrontert av Bessebergs forsvarer om hvorfor han ikke tok opp sine bekymringer i IBU-styret.

– Hans business

Carrabre kaller det er «veldig vanlig scenario» å se Besseberg i følge med det han antok var prostituerte.

Unge kvinner, som regel tilrettelagt for ham av organisasjonskomiteen, forklarer Carrabre.

– De så iallfall ut som det i mine øyne, jeg spurte dem jo ikke. De så ut som jeg tror prostituerte gjør. Jeg utfordret ham aldri på det, jeg tenkte det var hans business. Men noen ganger var de der på mer formelle settinger, og det mente jeg var upassende, sier han.

– Hva legger du i det? undret aktor.

– Det kunne være en middag, eller et sted der han skulle snakke på vegne av IBU og hadde med seg disse kvinnene.

– Hvorfor antok du at de var prostituerte?

– Det var samtaler internt i IBU om at Anders Besseberg hadde med seg en prostituert igjen. Det var et generelt samtaleemne at det var helt vanlig for ham, og at kvinnene kom fra arrangøren. Jeg kunne kommet med konkrete eksempler fra ulike land, men det var normalen. Ikke minst i Russland. Han ble tilbudt disse kvinnene. Den gangen tenkte jeg ikke at det ble gjort for å påvirke ham. Jeg tenkte bare at dette var noe han likte. Akkurat som jakt.

– Du sier at de ble tilrettelagt av arrangøren. Hva legger du i det?

– Vi var på arrangementer og han hadde med seg disse kvinnene ... En mann i 60-70-årene og en jente på 19 år. Han hadde armen rundt dem. Det var ingen normal situasjon, sier Carrabre.

Konfronteres av Bessebergs forsvarer

Én av episodene Carrabre skal ha hørt om knyttet til prostituerte rundt Besseberg, skal ha skjedd i Tsjekkia. Carrabre sier i vitneboksen at han ble opprørt over dette.

Men det ble ikke tatt opp i IBU-styret der de begge satt.

– Jeg sliter med å forstå hvorfor du ikke tok det opp med styret? sier Bessebergs forsvarer Christian Hjort.

– Hva foreslår du jeg skulle gjort i styret? spør Carrabre tilbake.

– Å ta det opp! Er dette noe vi kan akseptere, kunne du spurt. Om det virkelig var en bekymring på det tidspunktet? svarer Hjort.

Carrabre blir stille i flere sekunder. Han svarer ikke.

– Jeg forstår det slik at du ikke har et svar til det? følger Hjort opp.

– Det var ikke første gangen og jeg tenkte vel at prostituerte var Bessebergs problem, sier Carrabre.

Han sier til sist at det var flere diskusjoner, og påpekte også at han tok det opp med flere styremedlemmer enkeltvis.

Besseberg selv har i retten vært helt klar på at han ikke har benyttet seg av prostituerte og deres tjenester.

Hans forsvarere har flere ganger signalisert at de ikke kommenterer enkeltpåstander før den avsluttende prosedyren.

TIDLIGERE STYREMEDLEM: Jim Carrabre satt i IBU-styret fra 2006 til 2018. Her i Sør-Korea i 2011. Foto: Manzoni/IBU

Husker ikke Besseberg-samtale

Besseberg sa i sin frie forklaring at han hadde snakket med Carrabre om en annen episode.

Da var det en ung kvinne som banket på Bessebergs dør, hvorpå han avviste henne kontant, ifølge 77-åringens forklaring.

Besseberg oppfattet dette først som en såkalt attaché – tilrettelegger – fra organisasjonskomiteen, men ba henne like fullt om å forlate rommet.

Senere skulle Besseberg og Carrabre ha snakket sammen om «ikke du også fikk en kvinne på besøk». Det skal ha vært organisert av Sergej Kusjtsjenko, en russisk skiskyttertopp.

– Jeg kan ikke huske dette, sa Carrabre i dag.

Episoden i Moskva, for drøyt ti år siden, er en del av tiltalen mot Besseberg.

Økokrim mener kvinnen var en prostituert, mens Besseberg hevder at hun ikke var på rommet hans i mer enn et par minutter. Da han la seg til å sove, hevder han, forlot hun hotellrommet.

Besseberg er tiltalt for å ha mottatt såkalte utilbørlige fordeler – eller bestikkelser – fra blant annet russiske myndighetspersoner i løpet av sin periode som president i IBU.